Основное преимущество данного отечественного вооружения заключается в том, что протяжённость удара с обычным снарядом составляет 28,5 километра.

Кадры боевой работы расчётов 152-миллиметровых самоходных орудий "Гиацинт-С". Видео © Министерство обороны РФ

Российские 152-миллиметровые самоходки "Гиацинт-С" в ходе "Операции Z" уничтожили гаубицы американского производства, которые используют украинские военные. Кадры боевой работы расчётов распространило Министерство обороны.

"Гиацинт-С" выполняет огневые задачи по уничтожению опорных пунктов, фортификационных сооружений, а также успешно подавляют огневые позиции ВСУ. Как рассказал командир батареи, основное преимущество данного вооружения заключается в том, что протяжённость удара с обычным снарядом составляет 28,5 километра.

"В ходе стрельбы одной из целей у нас были 155-миллиметровые буксируемые гаубицы M777 американского производства. Работали по взводу (американских гаубиц. — Прим. Лайфа) в количестве трёх орудий. В ходе стрельбы на поражение как минимум батарея была подавлена", — дополнил он.