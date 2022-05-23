Без шансов уцелеть: Появилось видео разгрома американских гаубиц M777 российской батареей самоходок "Гиацинт-С"
Основное преимущество данного отечественного вооружения заключается в том, что протяжённость удара с обычным снарядом составляет 28,5 километра.
Кадры боевой работы расчётов 152-миллиметровых самоходных орудий "Гиацинт-С". Видео © Министерство обороны РФ
Российские 152-миллиметровые самоходки "Гиацинт-С" в ходе "Операции Z" уничтожили гаубицы американского производства, которые используют украинские военные. Кадры боевой работы расчётов распространило Министерство обороны.
"Гиацинт-С" выполняет огневые задачи по уничтожению опорных пунктов, фортификационных сооружений, а также успешно подавляют огневые позиции ВСУ. Как рассказал командир батареи, основное преимущество данного вооружения заключается в том, что протяжённость удара с обычным снарядом составляет 28,5 километра.
"В ходе стрельбы одной из целей у нас были 155-миллиметровые буксируемые гаубицы M777 американского производства. Работали по взводу (американских гаубиц. — Прим. Лайфа) в количестве трёх орудий. В ходе стрельбы на поражение как минимум батарея была подавлена", — дополнил он.
Ранее Минобороны показало видео ракетных ударов вертолётов Ка-52 по позициям ВСУ в лесу. Оптико-электронная станция, установленная на технике, позволяет обнаружить противника на расстоянии более 10 километров и нанести удар высокой точности.
Кадр из видео © Министерство обороны РФ