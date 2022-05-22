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Опубликовано 22 мая 2022, 07:24
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Всевидящий "Аллигатор": Минобороны показало видео ракетных ударов вертолётов Ка-52 по позициям ВСУ в лесу

Оптико-электронная станция, установленная на технике, позволяет обнаружить противника на расстоянии более 10 километров и нанести удар высокой точности.

Вертолёты Ка-52 нанесли удары по технике и позициям ВСУ. Видео © Минобороны России

Российские военнослужащие с помощью неуправляемых авиационных ракет уничтожили колонну техники и замаскированные позиции подразделений Вооружённых сил Украины в лесу. Кадры боевой работы экипажей вертолётов Ка-52 показало Министерство обороны РФ.

"Была поставлена задача по поражению живой силы противника, его скоплению в лесных массивах. Выполнили данную боевую задачу с применением неуправляемого ракетного вооружения. С удаления пяти километров цель поражена", — рассказал штурман-оператор Ка-52 Николай.

По его словам, на российских разведывательно-ударных вертолётах установлена оптико-электронная станция. Благодаря этому экипажи могут обнаружить противника на расстоянии более 10 километров и нанести удар высокой точности.

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Ранее Минобороны РФ показало видео пуска ракеты "Калибр" по объектам ВСУ с фрегата в Чёрном море. Старт был осуществлён в светлое время суток. Снаряд попал по назначенной наземной цели на территории Незалежной, отметили в оборонном ведомстве.

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Минобороны России

Александра Васильева
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