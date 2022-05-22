Всевидящий "Аллигатор": Минобороны показало видео ракетных ударов вертолётов Ка-52 по позициям ВСУ в лесу
Оптико-электронная станция, установленная на технике, позволяет обнаружить противника на расстоянии более 10 километров и нанести удар высокой точности.
Вертолёты Ка-52 нанесли удары по технике и позициям ВСУ. Видео © Минобороны России
Российские военнослужащие с помощью неуправляемых авиационных ракет уничтожили колонну техники и замаскированные позиции подразделений Вооружённых сил Украины в лесу. Кадры боевой работы экипажей вертолётов Ка-52 показало Министерство обороны РФ.
"Была поставлена задача по поражению живой силы противника, его скоплению в лесных массивах. Выполнили данную боевую задачу с применением неуправляемого ракетного вооружения. С удаления пяти километров цель поражена", — рассказал штурман-оператор Ка-52 Николай.
По его словам, на российских разведывательно-ударных вертолётах установлена оптико-электронная станция. Благодаря этому экипажи могут обнаружить противника на расстоянии более 10 километров и нанести удар высокой точности.
Ранее Минобороны РФ показало видео пуска ракеты "Калибр" по объектам ВСУ с фрегата в Чёрном море. Старт был осуществлён в светлое время суток. Снаряд попал по назначенной наземной цели на территории Незалежной, отметили в оборонном ведомстве.
Минобороны России