Всевидящий "Аллигатор": Минобороны показало видео ракетных ударов вертолётов Ка-52 по позициям ВСУ в лесу

Оптико-электронная станция, установленная на технике, позволяет обнаружить противника на расстоянии более 10 километров и нанести удар высокой точности.

Вертолёты Ка-52 нанесли удары по технике и позициям ВСУ. Видео © Минобороны России

Российские военнослужащие с помощью неуправляемых авиационных ракет уничтожили колонну техники и замаскированные позиции подразделений Вооружённых сил Украины в лесу. Кадры боевой работы экипажей вертолётов Ка-52 показало Министерство обороны РФ.

"Была поставлена задача по поражению живой силы противника, его скоплению в лесных массивах. Выполнили данную боевую задачу с применением неуправляемого ракетного вооружения. С удаления пяти километров цель поражена", — рассказал штурман-оператор Ка-52 Николай.

По его словам, на российских разведывательно-ударных вертолётах установлена оптико-электронная станция. Благодаря этому экипажи могут обнаружить противника на расстоянии более 10 километров и нанести удар высокой точности.