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Опубликовано 21 мая 2022, 09:36

Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Херсонской области

Также в воздухе было сбито 14 беспилотников Незалежной над населёнными пунктами Донецкой и Луганской народных республик и Харьковской области.

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны ещё один самолёт Су-25 Воздушных сил Украины сбит в районе Новоалександровки Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.

Минобороны: Истребители РФ сбили украинский Су-25 в ходе боя над ДНР
Минобороны: Истребители РФ сбили украинский Су-25 в ходе боя над ДНР

Также в воздухе было сбито 14 беспилотников Незалежной над населёнными пунктами Донецкой и Луганской народных республик и Харьковской области. Кроме того, сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" в районах населённых пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области.

Ранее Конашенков сообщил, что ВС РФ "Калибрами" уничтожили вооружение и технику из США и Европы в Житомирской области. Помимо этого, ВКС России поразили четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад с боеприпасами в районе посёлка Дробышево.

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Артур Лапсаков
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