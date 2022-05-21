Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Херсонской области

Также в воздухе было сбито 14 беспилотников Незалежной над населёнными пунктами Донецкой и Луганской народных республик и Харьковской области.

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны ещё один самолёт Су-25 Воздушных сил Украины сбит в районе Новоалександровки Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.

Также в воздухе было сбито 14 беспилотников Незалежной над населёнными пунктами Донецкой и Луганской народных республик и Харьковской области. Кроме того, сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" в районах населённых пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области.