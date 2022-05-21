Минобороны: Истребители РФ сбили украинский Су-25 в ходе боя над ДНР

А ранее Минобороны показало применение вертолётов Ка-52 на Украине. Лётчики говорят, что иногда в небе проводят времени больше, чем на земле. Но отмечают, что усталости нет. Есть собранность и понимание того, что от их работы зависит жизнь бойцов на передовой.