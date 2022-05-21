ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 мая 2022, 08:42
3970

Минобороны: Истребители РФ сбили украинский Су-25 в ходе боя над ДНР

Всё произошло в районе населённого пункта Белицкое в Донецкой Народной Республике, уточнил в ходе брифинга генерал-майор Игорь Конашенков.

Истребительная авиация России сбила украинский Су-25 в ходе воздушного боя в небе над Донецкой Народной Республикой. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией в ходе воздушного боя в районе населённого пункта Белицкое Донецкой Народной Республики сбит украинский самолёт Су-25", — сказал он в ходе брифинга.

ВКС России уничтожили два хранилища с топливом для техники ВСУ в районе Одессы
ВКС России уничтожили два хранилища с топливом для техники ВСУ в районе Одессы

А ранее Минобороны показало применение вертолётов Ка-52 на Украине. Лётчики говорят, что иногда в небе проводят времени больше, чем на земле. Но отмечают, что усталости нет. Есть собранность и понимание того, что от их работы зависит жизнь бойцов на передовой.

BannerImage

Wikipedia / Министерство обороны Украины

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar