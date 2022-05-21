Минобороны: Истребители РФ сбили украинский Су-25 в ходе боя над ДНР
Всё произошло в районе населённого пункта Белицкое в Донецкой Народной Республике, уточнил в ходе брифинга генерал-майор Игорь Конашенков.
Истребительная авиация России сбила украинский Су-25 в ходе воздушного боя в небе над Донецкой Народной Республикой. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией в ходе воздушного боя в районе населённого пункта Белицкое Донецкой Народной Республики сбит украинский самолёт Су-25", — сказал он в ходе брифинга.
А ранее Минобороны показало применение вертолётов Ка-52 на Украине. Лётчики говорят, что иногда в небе проводят времени больше, чем на земле. Но отмечают, что усталости нет. Есть собранность и понимание того, что от их работы зависит жизнь бойцов на передовой.
Wikipedia / Министерство обороны Украины