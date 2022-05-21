Депутат Кастюкевич: В Херсонскую область провели интернет из Крыма

Телевизионное вещание российских каналов в регионе осуществляется на имеющемся оборудовании, но бывают сбои, добавил он. А вот мобильных операторов связи РФ там пока нет.

В Херсонскую область протянули оптоволоконный интернет-кабель из Крыма. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, курирующий российскую гуманитарную миссию в этом регионе.

"Оптоволокно в Херсонскую область уже протянули из Крыма", — сказал он.

Парламентарий также добавил, что телевизионное вещание российских каналов в Херсонской области сейчас осуществляется на имеющемся оборудовании. Однако в силу того, что оно устаревшее, иногда происходят сбои, которые быстро устраняются. А вот российских операторов мобильной связи в области пока нет, уточнил Кастюкевич.