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Регион
Опубликовано 18 мая 2022, 18:14
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Глава Крыма Аксёнов "пригласил" Херсонскую и Запорожскую области в состав России

Политик подчеркнул, что выражает свою гражданскую позицию, однако юридический способ достижения цели уже не входит в его полномочия.

Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что будущее Херсонской и Запорожской областей в том, чтобы быть вместе с полуостровом в границах одного государства.

"Я вижу точно: будущее наше (освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей, Крыма. — Прим. ред.) вместе, в границах одного государства. Юридический способ достижения цели — это не мои полномочия", — сказал он в эфире крымского телеканала "Миллет".

При этом Аксёнов отметил, что высказывает личную точку зрения как гражданин. Кроме того, он выразил уверенность, что президент РФ не оставит людей без помощи и при какой-либо угрозе примет необходимые для обеспечения безопасности решения.

"Тем более наш президент обозначил, что мы один народ. Поэтому мы относимся к людям на освобождённых территориях как к россиянам", — добавил руководитель Крыма.

Аксёнов вызвался обеспечить электричеством и газом Херсонскую и Запорожскую области
Аксёнов вызвался обеспечить электричеством и газом Херсонскую и Запорожскую области

Ранее Аксёнов заявил, что Крым готов помочь Херсонской и Запорожской областям интегрироваться в жизнь РФ. Он назвал регион партнёром для освобождённых территорий, который поможет преодолеть все трудности.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Николь Вербер
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