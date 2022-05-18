Глава Крыма Аксёнов "пригласил" Херсонскую и Запорожскую области в состав России

Политик подчеркнул, что выражает свою гражданскую позицию, однако юридический способ достижения цели уже не входит в его полномочия.

Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что будущее Херсонской и Запорожской областей в том, чтобы быть вместе с полуостровом в границах одного государства.

"Я вижу точно: будущее наше (освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей, Крыма. — Прим. ред.) вместе, в границах одного государства. Юридический способ достижения цели — это не мои полномочия", — сказал он в эфире крымского телеканала "Миллет".

При этом Аксёнов отметил, что высказывает личную точку зрения как гражданин. Кроме того, он выразил уверенность, что президент РФ не оставит людей без помощи и при какой-либо угрозе примет необходимые для обеспечения безопасности решения.

"Тем более наш президент обозначил, что мы один народ. Поэтому мы относимся к людям на освобождённых территориях как к россиянам", — добавил руководитель Крыма.