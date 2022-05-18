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Опубликовано 18 мая 2022, 17:52

Один человек погиб в результате ракетного удара ВСУ по посёлку на окраине Херсона

Ещё один получил ранения. Также были пробиты крыши и выбиты окна во множестве домов.

Украинские националисты обстреляли ракетами посёлок Чернобаевка в Херсонской области, рассказал РИА "Новости" глава местной администрации Юрий Турулев. В результате погиб мужчина, с ранениями госпитализирована женщина.

"Сегодня один человек погиб на улице Луговой в Чернобаевке. Женщина получила ранения. Ребята ополченцы мимо проезжали, они её увидели и отвезли в госпиталь", — заявил Турулев.

Он уточнил, что обстрел был совершён ракетами с кассетными боеприпасами. Из-за этого у множества домов были пробиты крыши и выбиты окна, одно здание сгорело. К счастью, отметил Турулев, в нём никого не было.

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Напомним, что ВСУ также попытались нанести ракетные удары по Херсону в День Победы. Тогда возле посёлка Чернобаевка были сбиты пять воздушных целей.

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Pexels

Анатолий Симоненко
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