Один человек погиб в результате ракетного удара ВСУ по посёлку на окраине Херсона

Ещё один получил ранения. Также были пробиты крыши и выбиты окна во множестве домов.

Украинские националисты обстреляли ракетами посёлок Чернобаевка в Херсонской области, рассказал РИА "Новости" глава местной администрации Юрий Турулев. В результате погиб мужчина, с ранениями госпитализирована женщина.

"Сегодня один человек погиб на улице Луговой в Чернобаевке. Женщина получила ранения. Ребята ополченцы мимо проезжали, они её увидели и отвезли в госпиталь", — заявил Турулев.

Он уточнил, что обстрел был совершён ракетами с кассетными боеприпасами. Из-за этого у множества домов были пробиты крыши и выбиты окна, одно здание сгорело. К счастью, отметил Турулев, в нём никого не было.