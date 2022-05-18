Один человек погиб в результате ракетного удара ВСУ по посёлку на окраине Херсона
Ещё один получил ранения. Также были пробиты крыши и выбиты окна во множестве домов.
Украинские националисты обстреляли ракетами посёлок Чернобаевка в Херсонской области, рассказал РИА "Новости" глава местной администрации Юрий Турулев. В результате погиб мужчина, с ранениями госпитализирована женщина.
"Сегодня один человек погиб на улице Луговой в Чернобаевке. Женщина получила ранения. Ребята ополченцы мимо проезжали, они её увидели и отвезли в госпиталь", — заявил Турулев.
Он уточнил, что обстрел был совершён ракетами с кассетными боеприпасами. Из-за этого у множества домов были пробиты крыши и выбиты окна, одно здание сгорело. К счастью, отметил Турулев, в нём никого не было.
Напомним, что ВСУ также попытались нанести ракетные удары по Херсону в День Победы. Тогда возле посёлка Чернобаевка были сбиты пять воздушных целей.
Pexels