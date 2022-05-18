Президент Хорватии собрался заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

В настоящее время открыто против приёма этих двух стран в ряды Североатлантического альянса выступает Турция.

Президент Хорватии Зоран Миланович сообщил о планах проинструктировать посла республики при НАТО Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции. Он хочет таким образом добиться решения вопроса с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине (БиГ).

"Что мне тогда остаётся? Написать инструкцию хорватскому послу [при НАТО о необходимости голосования против Финляндии и Швеции], поставить его в неловкое положение. Если он хочет своего мира, пусть тогда вернёт мандат", — заметил в ходе брифинга Миланович.