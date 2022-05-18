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Регион
Опубликовано 18 мая 2022, 20:41
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Президент Хорватии собрался заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович. Фото © ТАСС / EPA / ANTONIO BAT

Президент Хорватии Зоран Миланович. Фото © ТАСС / EPA / ANTONIO BAT

В настоящее время открыто против приёма этих двух стран в ряды Североатлантического альянса выступает Турция.

Президент Хорватии Зоран Миланович сообщил о планах проинструктировать посла республики при НАТО Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции. Он хочет таким образом добиться решения вопроса с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине (БиГ).

"Что мне тогда остаётся? Написать инструкцию хорватскому послу [при НАТО о необходимости голосования против Финляндии и Швеции], поставить его в неловкое положение. Если он хочет своего мира, пусть тогда вернёт мандат", заметил в ходе брифинга Миланович.

По словам хорватского президента, тот, кто в парламенте выступит против ратификации соглашения о вступлении двух скандинавских государств в НАТО, будет на стороне отстаивания национальных интересов Загреба.

В настоящее время открыто против приёма двух стран в ряды альянса выступает Турция. Анкара призвала заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, сославшись на то, что страны поддерживают запрещённую в Турции Рабочую партию Курдистана. Прибалтийским государствам нужно пересмотреть своё отношение к "террористам", сказал турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Однако его ультиматум был отвергнут. Тогда Анкара поставила перед США условия в обмен на своё согласие. Вашингтон пока ответа не дал. И сегодня власти Турции заблокировали начало рассмотрения заявок Финляндии и Швеции.

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Андрей Бражников
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