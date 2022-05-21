ВКС России уничтожили два хранилища с топливом для техники ВСУ в районе Одессы

Кроме того, были поражены три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также восемь складов боеприпасов, уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.

Воздушно-космические силы России уничтожили два хранилища с топливом для бронетехники украинских военных на Одесском припортовом заводе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Удары наносились высокоточными ракетами воздушного базирования, уточнил он в ходе брифинга.

Кроме того, были поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Бахмут, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также восемь складов боеприпасов в населённых пунктах Галициново Николаевской области, Нырково Луганской Народной Республики, Красный Лиман и Очеретино Донецкой Народной Республики.