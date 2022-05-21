ВКС России уничтожили два хранилища с топливом для техники ВСУ в районе Одессы
Кроме того, были поражены три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также восемь складов боеприпасов, уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.
Воздушно-космические силы России уничтожили два хранилища с топливом для бронетехники украинских военных на Одесском припортовом заводе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Удары наносились высокоточными ракетами воздушного базирования, уточнил он в ходе брифинга.
Кроме того, были поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Бахмут, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также восемь складов боеприпасов в населённых пунктах Галициново Николаевской области, Нырково Луганской Народной Республики, Красный Лиман и Очеретино Донецкой Народной Республики.
А ранее в Минобороны сообщили, что российские ракетчики и артиллеристы за сутки поразили более 250 объектов ВСУ. В частности, уничтожены 213 районов сосредоточения живой силы противника, 24 подразделения на огневых позициях и три склада боеприпасов, отметил Игорь Конашенков.
Минобороны РФ