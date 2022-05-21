СК установил причастность ещё двух бойцов ВСУ к обстрелам Донбасса

Следствию стало известно и о других преступлениях, которые пока не получили уголовно-правовой оценки. Так, участники нацбатальона "Азов" в марте уничтожили из танка дом в Мариуполе.

Следственный комитет России установил личности ещё двух украинских военнослужащих, отдававших незаконные приказы об обстреле гражданских объектов Донбасса, в результате чего погибло два человека, а ещё четверо получили ранения. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов установлены ещё двое украинских военнослужащих, в разные периоды времени отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам", — говорится в сообщении.

По данным Следственного комитета России, 18 и 19 мая заместитель командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Зуев и его сослуживцы отдавали и исполняли преступные приказы о массированных обстрелах Донецка, Горловки, Ясиноватой и других населённых пунктов Донбасса.

"В результате этих преступлений два человека погибли, ещё четверо получили ранения. Повреждены 26 жилых домов и три объекта инфраструктуры", — уточнили в ведомстве.

Помимо этого, следствие установило, что командир второго механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Деркач в период с 24 февраля по 3 марта руководил миномётными обстрелами домов и мест общего пользования в Первомайске и селе Молодёжное, что вызвало масштабные разрушения. В СК отметили, что он и его сослуживцы преследовали цель запугать мирное население и дестабилизировать власть в регионе.

Также в сообщении ведомства уточняется, что следствию стало известно и о других преступлениях, которые пока не получили уголовно-правовой оценки. Так, например, установлено, что к обстрелам Мариуполя в период с 24 февраля по 17 апреля причастны бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ, а участники нацбатальона "Азов" в марте уничтожили из танка домовладение в Мариуполе.