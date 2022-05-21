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Регион
Опубликовано 21 мая 2022, 07:59
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СК установил причастность ещё двух бойцов ВСУ к обстрелам Донбасса

Следствию стало известно и о других преступлениях, которые пока не получили уголовно-правовой оценки. Так, участники нацбатальона "Азов" в марте уничтожили из танка дом в Мариуполе.

Следственный комитет России установил личности ещё двух украинских военнослужащих, отдававших незаконные приказы об обстреле гражданских объектов Донбасса, в результате чего погибло два человека, а ещё четверо получили ранения. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов установлены ещё двое украинских военнослужащих, в разные периоды времени отдававших незаконные приказы о применении артиллерии по гражданским объектам", — говорится в сообщении.

По данным Следственного комитета России, 18 и 19 мая заместитель командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Зуев и его сослуживцы отдавали и исполняли преступные приказы о массированных обстрелах Донецка, Горловки, Ясиноватой и других населённых пунктов Донбасса.

"В результате этих преступлений два человека погибли, ещё четверо получили ранения. Повреждены 26 жилых домов и три объекта инфраструктуры", — уточнили в ведомстве.

СКР установил причастность восьми военных ВСУ к новым обстрелам ДНР и ЛНР
СКР установил причастность восьми военных ВСУ к новым обстрелам ДНР и ЛНР

Помимо этого, следствие установило, что командир второго механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Деркач в период с 24 февраля по 3 марта руководил миномётными обстрелами домов и мест общего пользования в Первомайске и селе Молодёжное, что вызвало масштабные разрушения. В СК отметили, что он и его сослуживцы преследовали цель запугать мирное население и дестабилизировать власть в регионе.

Также в сообщении ведомства уточняется, что следствию стало известно и о других преступлениях, которые пока не получили уголовно-правовой оценки. Так, например, установлено, что к обстрелам Мариуполя в период с 24 февраля по 17 апреля причастны бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ, а участники нацбатальона "Азов" в марте уничтожили из танка домовладение в Мариуполе.

СК установил ещё одного командира ВСУ, отдававшего приказы об обстрелах мирных жителей ДНР
СК установил ещё одного командира ВСУ, отдававшего приказы об обстрелах мирных жителей ДНР

Ранее Лайф рассказал, что СК РФ допросит украинских националистов, сдавшихся на "Азовстали". Допрос пройдёт в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса.

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Getty Images / NurPhoto / Corbis

Григорий Воронцов
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