СК РФ допросит украинских националистов, сдавшихся на "Азовстали"
Допрос пройдёт в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса.
Российские следователи допросят боевиков украинских нацбатальонов, сдавшихся в плен с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом заявили в СК РФ.
"Российские следователи установят личности националистов, проверят их на причастность к совершённым против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах уголовных дел данными", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 21 апреля президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой манёвр нецелесообразным. При этом МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода солдат ВСУ и боевиков нацбатов, которые хотят сложить оружие. И только утром 16 мая с территории завода вышла группа украинских солдат с белыми флагами. В Минобороны России подтвердили договорённость с военнослужащими о вывозе с комбината раненых. В районе предприятия был введён режим тишины и открыт гумкоридор, по нему вышли 256 украинских военных.
Минобороны РФ