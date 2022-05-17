СК РФ допросит украинских националистов, сдавшихся на "Азовстали"

Допрос пройдёт в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирного населения Донбасса.

Российские следователи допросят боевиков украинских нацбатальонов, сдавшихся в плен с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом заявили в СК РФ.

"Российские следователи установят личности националистов, проверят их на причастность к совершённым против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах уголовных дел данными", — говорится в сообщении ведомства.