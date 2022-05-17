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Регион
Опубликовано 17 мая 2022, 15:37
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Спецназ Росгвардии уничтожил бронегруппу ВСУ в Харьковской области

В какой-то момент российским военным пришлось отвлечь огонь противника на себя, чтобы в дело вступила артиллерия.

В Харьковской области спецназовцы Росгвардии уничтожили подразделение ВСУ и боевую технику в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказали в самом ведомстве.

Росгвардейцы проводили разведку в одном из посёлков и обнаружили украинскую бронегруппу. Завязался бой, в ходе которого часть вражеских войск под прикрытием огня БМП попыталась обойти российских военных по флангу.

"Сориентировавшись в складывающейся обстановке, спецназовцы Росгвардии отвлекли огонь противника на себя. В это же время БМП националистов был уничтожен точным выстрелом из РПГ-30", — пояснили в Росгвардии.

Затем координаты цели российские спецназовцы передали артиллерийскому расчёту МО РФ для нанесения огневого поражения. В итоге уничтожено около 10 солдат ВСУ и 2 украинские БМП.

Росгвардия задержала 26 украинских националистов и нашла пять крупных схронов под Харьковом
Росгвардия задержала 26 украинских националистов и нашла пять крупных схронов под Харьковом

Ранее бойцы Росгвардии обнаружили у украинских националистов в Харьковской области вооружение зарубежного производства, в том числе ракеты NLAW и гранатомёты RPG-76.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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