Спецназ Росгвардии уничтожил бронегруппу ВСУ в Харьковской области

В какой-то момент российским военным пришлось отвлечь огонь противника на себя, чтобы в дело вступила артиллерия.

В Харьковской области спецназовцы Росгвардии уничтожили подразделение ВСУ и боевую технику в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказали в самом ведомстве.

Росгвардейцы проводили разведку в одном из посёлков и обнаружили украинскую бронегруппу. Завязался бой, в ходе которого часть вражеских войск под прикрытием огня БМП попыталась обойти российских военных по флангу.

"Сориентировавшись в складывающейся обстановке, спецназовцы Росгвардии отвлекли огонь противника на себя. В это же время БМП националистов был уничтожен точным выстрелом из РПГ-30", — пояснили в Росгвардии.

Затем координаты цели российские спецназовцы передали артиллерийскому расчёту МО РФ для нанесения огневого поражения. В итоге уничтожено около 10 солдат ВСУ и 2 украинские БМП.