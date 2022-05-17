"Азов" могут признать террористической организацией в России
Заседание о рассмотрении административного дела пройдёт 26 мая в здании Верховного суда РФ.
Минюст обратился в Верховный суд с просьбой признать украинское военизированное объединение "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность на территории России. Это следует из извещения, размещённого на сайте ведомства.
"Административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ назначено к судебному разбирательству на 26 мая в 10:00 в здании Верховного суда РФ", — говорится в сообщении.
А ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил запретить обмен военных преступников из националистического полка "Азов". Речь идёт о тех, кто напрямую участвовал в убийствах мирных жителей, и тех, кто просто разукрасил себя фашистскими татуировками.
Andre Luis Alves / Anadolu Agency via Getty Images