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Регион
Опубликовано 17 мая 2022, 14:13
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"Азов" могут признать террористической организацией в России

Заседание о рассмотрении административного дела пройдёт 26 мая в здании Верховного суда РФ.

Минюст обратился в Верховный суд с просьбой признать украинское военизированное объединение "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность на территории России. Это следует из извещения, размещённого на сайте ведомства.

"Административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ назначено к судебному разбирательству на 26 мая в 10:00 в здании Верховного суда РФ", — говорится в сообщении.

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А ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил запретить обмен военных преступников из националистического полка "Азов". Речь идёт о тех, кто напрямую участвовал в убийствах мирных жителей, и тех, кто просто разукрасил себя фашистскими татуировками.

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Andre Luis Alves / Anadolu Agency via Getty Images

Николь Вербер
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