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Опубликовано 17 мая 2022, 13:32
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Вассерман предложил запретить обмен военных преступников из "Азова"

Речь идёт о тех, кто напрямую участвовал в убийствах мирных жителей, и тех, кто просто разукрасил себя фашистскими татуировками.

Анатолий Вассерман предложил запретить обмен военных преступников из "Азова". Видео © Telegram / Дума ТВ

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил запретить обмен военных преступников из националистического полка "Азов".

"Полагаю необходимым принять постановление или даже закон, запрещающий обмен кого бы то ни было из нацистских преступников — от тех, кто напрямую участвовал в убийствах мирных жителей, до тех, кто просто разукрасил себя фашистскими татуировками", — сказал он в ходе пленарного заседания в Госдуме.

По его словам, нацисты не должны подлежать обмену и следует делать всё для того, чтобы военные преступники предстали перед судом. Теперь Комитет Госдумы по обороне и безопасности проработает данный вопрос.

Почему гарнизон "Азовстали" вышел сдаваться с белыми флагами
Почему гарнизон "Азовстали" вышел сдаваться с белыми флагами

А ранее Министерство обороны РФ показало видео сдачи в плен боевиков националистического подразделения "Азов" и украинских военнослужащих, которые добровольно вышли с "Азовстали" в Мариуполе 16 мая. За сутки сложило оружие и вышло с предприятия 265 бойцов, в том числе 51 тяжелораненый.

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Telegram / Дума ТВ

Николь Вербер
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