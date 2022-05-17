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Опубликовано 17 мая 2022, 13:28
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Войска ЛНР освободили село Орехово

На окраине населённого пункта показали разбитый украинский танк в знак поражения ВСУ.

Видео © Народная милиция ЛНР

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) освободили ещё один населённый пункт – село Орехово в Попаснянском районе. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко в "Телеграме".

"Село Орехово на данный момент полностью освобождено подразделениями Народной милиции ЛНР" сказал он и показал видео из населённого пункта. Филипоненко продемонстрировал на окраине села разбитый украинский танк в знак поражения ВСУ.

Разрушения в освобождённой от ВСУ Попасной сняли с коптера
Разрушения в освобождённой от ВСУ Попасной сняли с коптера

Напомним, что 9 мая в ЛНР подтвердили полное освобождение Попасной от украинских военных. Сейчас в населённом пункте налаживается гуманитарная обстановка и ведётся курс на восстановление нормального жизнеобеспечения, однако киевские силовики продолжают обстрелы.

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Народная милиция ЛНР

Андрей Бражников
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