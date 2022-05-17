Войска ЛНР освободили село Орехово

На окраине населённого пункта показали разбитый украинский танк в знак поражения ВСУ.

Видео © Народная милиция ЛНР

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) освободили ещё один населённый пункт – село Орехово в Попаснянском районе. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко в "Телеграме".

"Село Орехово на данный момент полностью освобождено подразделениями Народной милиции ЛНР", — сказал он и показал видео из населённого пункта. Филипоненко продемонстрировал на окраине села разбитый украинский танк в знак поражения ВСУ.