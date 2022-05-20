"Прицеливается без участия лётчика": Минобороны показало применение вертолётов Ка-52 на Украине

Лётчики говорят, что иногда в небе проводят времени больше, чем на земле. Но отмечают, что усталости нет. Есть собранность и понимание того, что от их работы зависит жизнь бойцов на передовой.

Работа экипажей вертолётов Ка-52 и Ми-28 в ходе "Операции Z" на Украине. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало кадры работы экипажей боевых вертолётов Ка-52 и Ми-28 в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине.

Как отмечает телеканал "Звезда", Ми-28 в одиночку работают редко. В основном в составе смешанных боевых групп, совместно с Ка-52 и Ми-8. Лётчики говорят, что иногда в небе времени проводят больше, чем на земле. Но об усталости забывают. Есть собранность и понимание того, что от их работы зависит жизнь бойцов на передовой.

За один вылет группе удаётся уничтожить целые комплексы военной инфраструктуры ВСУ. Одни сжигают склад боеприпасов, другие выводят из строя бронетехнику, которая охраняет подходы к нему.

"Машина зарекомендовала себя очень хорошо. У неё хороший пилотажно-авиационный комплекс. Он совместно с системой применения оружия позволяет применять различные виды вооружения в автоматическом режиме, сам процесс прицеливания осуществляется в автоматическом режиме, без участия лётчика. Это повышает точность применения вооружения", — рассказал один из членов экипажа Ка-52.