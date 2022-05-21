ВС РФ "Калибрами" уничтожили вооружение и технику из США и Европы в Житомирской области

Помимо этого, ВКС России поразили четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад с боеприпасами в районе посёлка Дробышево.

Вооружённые силы России ракетами "Калибр" уничтожили крупную партию вооружения и военной техники из США и Европы, доставленной для ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск в Донбассе", — сказал он.

Также Конашенков рассказал, что ВКС России поразили четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад с боеприпасами в районе посёлка Дробышево. Всего в результате ударов было уничтожено более 270 националистов, а также 52 единицы военной техники.