Для чего Россия применила истребитель Су-57 на Украине Оглавление Су-57 на Украине — первое боевое применение Су-57 — характеристики и вооружение Истребитель пятого поколения Блокиратор ПВО Детали применения уникального комплекса фронтовой авиации не раскрываются, но некоторые догадки по этому поводу у экспертов есть. 410995 410995 Многоцелевой истребитель Су-57. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Су-57 на Украине — первое боевое применение

20 мая, спустя два месяца после начала "Операции Z" на Украине, появились первые данные о том, что ВКС России применяют истребители пятого поколения Су-57. Подробностей относительно полётного задания машин пока не поступало, однако, исходя из того, для каких задач спроектирован этот самолёт, можно сделать много интересных выводов. Впервые видео с самолётом, визуально похожим на Су-57, появилось ещё в первых числах марта, всего через несколько дней после начала специальной военной операции России на Украине.

Автор видео утверждал, что в небе над Житомиром был запечатлён некий самолёт, ранее не встречавшийся в украинском небе. Достоверных сведений о том, что на видео именно Су-57, не поступало, однако некоторые косвенные признаки указывают на то, что это могла быть именно машина пятого поколения.

Пролёт машины, похожей на Су-57, видео https://t.me/infantmilitario/70792

Су-57 — характеристики и вооружение

После того как это видео разошлось по социальным сетям, специалисты стали гадать, почему Су-57 задействован в СВО на Украине в качестве бомбардировщика, а не истребителя для завоевания превосходства в воздухе. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, для чего эта машина создавалась. Первое (и официальное) название программы — ПАК ФА. Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Если вникнуть в то, как устроены воздушно-космические войска, можно обнаружить, что как раз к этому типу авиации (официально её называют в войсках оперативно-тактической) относят самолёты Су-24М и Су-34 — тяжёлые ударные машины, способные нести по несколько тонн управляемых и неуправляемых бомб и ракет.

Фронтовой бомбардировщик Су-24М. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

По некоторым данным, именно оперативно-тактическая авиация России на Украине сыграла первую скрипку в уничтожении украинской ПВО — при одновременных ударах с моря ракетами "Калибр" атака с воздуха позволила обрушить всю противовоздушную сеть страны, точнее, то, что осталось от неё после долгих лет наплевательского отношения. После того как противовоздушная оборона Украины окончательно "легла", оперативно-тактическая авиация России принялась за уничтожение военных объектов в глубине территории страны. Точных данных о географии полётов российской авиации на Украине ещё нет, однако активная работа над Житомиром для Су-57 не выглядит фантастической по целому ряду причин.

Истребитель пятого поколения

Первая и главная особенность Су-57, благодаря которой истребитель остаётся незамеченным, — фюзеляж, спроектированный особым образом. Грани самолёта проработаны так, чтобы ЭПР (эффективная площадь рассеяния) оставалась на минимальных значениях.

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Инженер авиационных систем Игорь Дубов отметил, что такой подход позволил ОКБ "Сухой" спроектировать истребитель с минимальным отражением.

Когда мы говорим про минимальное отражение сигналов радиолокаторов, важно понимать, что значительная их часть приходится на переднюю часть самолёта. Поэтому обтекатель РЛС, фонарь кабины, поверхность крыла и даже воздухозаборники созданы таким образом, чтобы гасить и рассеивать эти сигналы. К примеру, в воздухозаборниках машин установлены коаксиально-радиальные решётки, которые, прошу прощения за простоту оборота, пропускают часть излучения сквозь самолёт вместе с воздухом. Это и позволяет машине проскакивать на огромных скоростях вглубь территории Украины без обнаружения радарами, при этом от полётов на сверхмалых высотах тоже можно отказаться Игорь Дубов Инженер авиационных систем

По мнению Дубова, показатель ЭПР (коэффициент отражения принятого сигнала, чем он ниже, тем лучше) американского истребителя F-22 Raptor составляет 0,3 м². ЭПР российского истребителя, по некоторым данным, составляет 0,2 м² при облучении в боковой проекции и в задней полусфере, а носовая ЭПР составляет менее 0,1. Это в 100 раз меньше, чем у истребителя Су-27. Фактически именно этот показатель ставит машину в один ряд с истребителем F-22 и доказывает его фактическую принадлежность к пятому поколению.

Авиационные инженеры отмечают, что геометрия Су-57 продумана таким образом, что позволяет максимально реализовать "принципы создания малозаметного аппарата". Эти данные ещё в 1962 году вывел советский учёный-физик Пётр Уфимцев, и именно по его расчётам были спроектированы американские самолёты F-117 и F-22 Raptor. Эти параметры позволяют Су-57 оставаться незамеченным, даже если мониторинг воздушного пространства ведётся такими средствами наблюдения, как РЛС 36Д6 и всевысотным обнаружителем 16Ж6, используемыми в украинских С-300П.

Вторая особенность Су-57 — бортовое радиоэлектронное оборудование. С самого начала Су-57 создавался как самолёт с полностью модульной архитектурой. Проще говоря, всё бортовое оборудование универсально и может быть заменено, если есть такая необходимость. В случае с выполнением боевого задания на Украине такая необходимость, скорее всего, была. Одной из продвинутых систем радиоэлектронной борьбы, способной подавить все каналы связи и управления не только на земле, но и в воздухе, является комплекс РЭБ "Гималаи". Это интегрированная в самолёт система датчиков и специальных излучателей, которая фактически выполняет функцию автоматической умной обшивки — она самостоятельно определяет тип излучения и настраивает работу комплекса, лётчика лишь уведомляют о том, что "процесс пошёл". Эту систему разработали ещё в 2014 году, а шесть лет спустя на истребители установили модернизированную версию.

Третья особенность Су-57, благодаря которой состоялось боевой применение машины на Украине, — универсальность вооружения. В 2021 году американские аналитики пришли к выводу, что внушительный арсенал Су-57 — отличительная особенность машины, выделяющая его из всех истребителей пятого поколения. Большинство управляемых бомб, включая ПБК-500У "Дрель", оснащены модулями наведения ГЛОНАСС — система вооружения истребителя может применять их в автоматическом режиме с точностью до двух метров. Максимальная боевая нагрузка истребителя — 10 тонн, а в арсенал высокоточных ракет входят Х-58УШКЭ, Х-38МЭ и Х-59МК2. Последняя была испытана в Сирии только в 2019 году и может практически полностью копировать режим полёта ракеты "Калибр" с огибанием рельефа местности. Дальность применения Х-59МК2 составляет 300 километров.

Блокиратор ПВО

Последняя и одна из самых важных особенностей Су-57 — двигатели. Инженер-конструктор силовых агрегатов для авиации, кандидат технических наук Андрей Сафонов отметил, что благодаря двигателям удалось добиться существенного снижения тепловой (инфракрасной) и акустической (звуковой) заметности самолёта.

Самолёты текущего поколения оснащены двумя двигателями АЛ-41Ф1. Их характеристики позволяют разгонять истребитель примерно до 2,2 числа Маха — 2700 километров в час. Это на 400 километров выше, чем "максималка" фронтового бомбардировщика Су-34. Когда будут реализованы двигатели второго этапа, все скоростные показатели будут увеличены. Рассуждать о цифрах пока нет смысла, потому что двигатель ещё в процессе доводки. Но крейсерский сверхзвук у самолёта будет Андрей Сафонов Инженер-конструктор силовых агрегатов для авиации, кандидат технических наук

Двигатели нужно благодарить и за другую особенность, благодаря которой за Су-57 на Западе закрепилось прозвище hell prowler (англ. "адский бродяга"). При работе на средних оборотах АЛ-41Ф1 издают пугающий гул.

Эксперты отмечают, что применение Су-57 в ходе "Операции Z" на Украине будет расцениваться как знаковое для всей российской боевой авиации. Фактически истребитель стал первой машиной, которую применяют в полноценном бою, используя для этого самые современные технологии.

Многоцелевой истребитель Су-57. Фото © ТАСС / Марина Лысцева Какие задачи Су-57 мог выполнять на Украине? 0 Уничтожал склады с оружием Подавлял ПВО Бомбил штабы ВСУ Всё сразу

Авторы Сергей Андреев