Для чего Россия применила истребитель Су-57 на Украине
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Детали применения уникального комплекса фронтовой авиации не раскрываются, но некоторые догадки по этому поводу у экспертов есть.
Многоцелевой истребитель Су-57. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева
Су-57 на Украине — первое боевое применение
20 мая, спустя два месяца после начала "Операции Z" на Украине, появились первые данные о том, что ВКС России применяют истребители пятого поколения Су-57. Подробностей относительно полётного задания машин пока не поступало, однако, исходя из того, для каких задач спроектирован этот самолёт, можно сделать много интересных выводов. Впервые видео с самолётом, визуально похожим на Су-57, появилось ещё в первых числах марта, всего через несколько дней после начала специальной военной операции России на Украине.
Автор видео утверждал, что в небе над Житомиром был запечатлён некий самолёт, ранее не встречавшийся в украинском небе. Достоверных сведений о том, что на видео именно Су-57, не поступало, однако некоторые косвенные признаки указывают на то, что это могла быть именно машина пятого поколения.
Пролёт машины, похожей на Су-57, видео https://t.me/infantmilitario/70792
Су-57 — характеристики и вооружение
После того как это видео разошлось по социальным сетям, специалисты стали гадать, почему Су-57 задействован в СВО на Украине в качестве бомбардировщика, а не истребителя для завоевания превосходства в воздухе. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, для чего эта машина создавалась. Первое (и официальное) название программы — ПАК ФА. Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Если вникнуть в то, как устроены воздушно-космические войска, можно обнаружить, что как раз к этому типу авиации (официально её называют в войсках оперативно-тактической) относят самолёты Су-24М и Су-34 — тяжёлые ударные машины, способные нести по несколько тонн управляемых и неуправляемых бомб и ракет.
Фронтовой бомбардировщик Су-24М. Фото © ТАСС / Эрик Романенко
По некоторым данным, именно оперативно-тактическая авиация России на Украине сыграла первую скрипку в уничтожении украинской ПВО — при одновременных ударах с моря ракетами "Калибр" атака с воздуха позволила обрушить всю противовоздушную сеть страны, точнее, то, что осталось от неё после долгих лет наплевательского отношения. После того как противовоздушная оборона Украины окончательно "легла", оперативно-тактическая авиация России принялась за уничтожение военных объектов в глубине территории страны. Точных данных о географии полётов российской авиации на Украине ещё нет, однако активная работа над Житомиром для Су-57 не выглядит фантастической по целому ряду причин.
Истребитель пятого поколения
- Первая и главная особенность Су-57, благодаря которой истребитель остаётся незамеченным, — фюзеляж, спроектированный особым образом. Грани самолёта проработаны так, чтобы ЭПР (эффективная площадь рассеяния) оставалась на минимальных значениях.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Инженер авиационных систем Игорь Дубов отметил, что такой подход позволил ОКБ "Сухой" спроектировать истребитель с минимальным отражением.
По мнению Дубова, показатель ЭПР (коэффициент отражения принятого сигнала, чем он ниже, тем лучше) американского истребителя F-22 Raptor составляет 0,3 м². ЭПР российского истребителя, по некоторым данным, составляет 0,2 м² при облучении в боковой проекции и в задней полусфере, а носовая ЭПР составляет менее 0,1. Это в 100 раз меньше, чем у истребителя Су-27. Фактически именно этот показатель ставит машину в один ряд с истребителем F-22 и доказывает его фактическую принадлежность к пятому поколению.
Авиационные инженеры отмечают, что геометрия Су-57 продумана таким образом, что позволяет максимально реализовать "принципы создания малозаметного аппарата". Эти данные ещё в 1962 году вывел советский учёный-физик Пётр Уфимцев, и именно по его расчётам были спроектированы американские самолёты F-117 и F-22 Raptor. Эти параметры позволяют Су-57 оставаться незамеченным, даже если мониторинг воздушного пространства ведётся такими средствами наблюдения, как РЛС 36Д6 и всевысотным обнаружителем 16Ж6, используемыми в украинских С-300П.
- Вторая особенность Су-57 — бортовое радиоэлектронное оборудование. С самого начала Су-57 создавался как самолёт с полностью модульной архитектурой. Проще говоря, всё бортовое оборудование универсально и может быть заменено, если есть такая необходимость. В случае с выполнением боевого задания на Украине такая необходимость, скорее всего, была. Одной из продвинутых систем радиоэлектронной борьбы, способной подавить все каналы связи и управления не только на земле, но и в воздухе, является комплекс РЭБ "Гималаи". Это интегрированная в самолёт система датчиков и специальных излучателей, которая фактически выполняет функцию автоматической умной обшивки — она самостоятельно определяет тип излучения и настраивает работу комплекса, лётчика лишь уведомляют о том, что "процесс пошёл". Эту систему разработали ещё в 2014 году, а шесть лет спустя на истребители установили модернизированную версию.
- Третья особенность Су-57, благодаря которой состоялось боевой применение машины на Украине, — универсальность вооружения. В 2021 году американские аналитики пришли к выводу, что внушительный арсенал Су-57 — отличительная особенность машины, выделяющая его из всех истребителей пятого поколения. Большинство управляемых бомб, включая ПБК-500У "Дрель", оснащены модулями наведения ГЛОНАСС — система вооружения истребителя может применять их в автоматическом режиме с точностью до двух метров. Максимальная боевая нагрузка истребителя — 10 тонн, а в арсенал высокоточных ракет входят Х-58УШКЭ, Х-38МЭ и Х-59МК2. Последняя была испытана в Сирии только в 2019 году и может практически полностью копировать режим полёта ракеты "Калибр" с огибанием рельефа местности. Дальность применения Х-59МК2 составляет 300 километров.
Блокиратор ПВО
Последняя и одна из самых важных особенностей Су-57 — двигатели. Инженер-конструктор силовых агрегатов для авиации, кандидат технических наук Андрей Сафонов отметил, что благодаря двигателям удалось добиться существенного снижения тепловой (инфракрасной) и акустической (звуковой) заметности самолёта.
Самолёты текущего поколения оснащены двумя двигателями АЛ-41Ф1. Их характеристики позволяют разгонять истребитель примерно до 2,2 числа Маха — 2700 километров в час. Это на 400 километров выше, чем "максималка" фронтового бомбардировщика Су-34. Когда будут реализованы двигатели второго этапа, все скоростные показатели будут увеличены. Рассуждать о цифрах пока нет смысла, потому что двигатель ещё в процессе доводки. Но крейсерский сверхзвук у самолёта будет
Двигатели нужно благодарить и за другую особенность, благодаря которой за Су-57 на Западе закрепилось прозвище hell prowler (англ. "адский бродяга"). При работе на средних оборотах АЛ-41Ф1 издают пугающий гул.
Эксперты отмечают, что применение Су-57 в ходе "Операции Z" на Украине будет расцениваться как знаковое для всей российской боевой авиации. Фактически истребитель стал первой машиной, которую применяют в полноценном бою, используя для этого самые современные технологии.
Какие задачи Су-57 мог выполнять на Украине?