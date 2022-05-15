Почему танк, у которого нет ни одного орудия, наводит ужас на ВСУ Оглавление "Змей Горыныч" — это оружие "Змей Горыныч" в Сирии УР-77 в Мариуполе Почему ВСУ опасаются встреч с "Метеоритом" Эта техника не считается наступательной и формально даже боевой, но её применение чаще всего становится последним для противника. 178893 178893 УР-77 "Змей Горыныч". Фото © techinsider.ru

"Змей Горыныч" — это оружие

Установку разминирования УР-77 "Метеорит" Российская армия применяет в ходе специальной военной операции на Украине не так часто, как танки, но каждое включение этой техники в боевую работу — это верх военного искусства. Если изучать назначение комплекса, то здесь никаких сюрпризов: УР-77, прозванный за грохот при использовании и чудовищную силу взрыва "Змеем Горынычем", понадобился ещё Вооружённым силам СССР для разминирования территории.

Принцип действия этого комплекса прост: вместо орудия внутри "Метеорита" уложен специальный шнур. Внутри него находится большое количество взрывчатки. Специальный реактивный боеприпас вытягивает несколько сотен килограммов взрывчатого вещества, и аккуратная прямая линия укладывается на тот участок, который необходимо разминировать. Взрыв такого количества боеприпасов гарантированно приводит к детонации противотанковых мин, что ведёт к образованию ровного коридора длиной в 90 и шириной в шесть метров.

Но другая сторона "Метеорита" ещё раз проявилась уже после начала "Операции Z". Пытаясь освободить населённый пункт Рубежное, силы ЛНР применили "Горыныча" для уничтожения защищённой огневой точки ВСУ в крупном здании. Результат не заставил себя ждать: несколько сотен килограммов взрывчатки смотались на крыше здания в аккуратный клубок и после подрыва монолитное строение едва не сложилось само под себя.

"Змей Горыныч" в Сирии

Во всех конфликтах последних лет с участием техники советского образца УР-77 применяется как по прямому назначению, так и в качестве специального средства для "локального уничтожения" противника практически в любых количествах. Одними из тех, кто наиболее активно применял "Метеорит" в боевых действиях, стала Сирийская Арабская армия. Знаковых моментов в ближневосточной командировке "Змея Горыныча" три.

Впервые крупного успеха благодаря этой технике удалось добиться при освобождении Северной столицы Сирии — Алеппо. Там с помощью "Метеорита" правительственным войскам удалось "прорубить" коридор сквозь квартал, занятый боевиками. Операции по зачистке зданий после этого правительственные силы не проводили — дома, занятые террористами, после взрыва сложились внутрь, и огонь по силам правопорядка больше никто не открывал.

Ветеран армии США, бывший командир боевой группы "Танго" 1-й бронетанковой дивизии американской армии Майкл Акс отметил, что сирийские военные действовали нестандартно — "в духе Советской и Российской армий".

Если бы на их месте оказались американские военные, то я полагаю, что нужно было бы искать обходной путь. Но это оружие (УР-77. — Прим. Лайфа) позволило им идти напролом, как в фильмах. Оно же сэкономило им время на ожидание поддержки с воздуха Майкл Акс Бывший командир боевой группы "Танго" 1-й бронетанковой дивизии армии США

Наиболее масштабным применение УР-77 выдалось в Восточной Гуте. Там армии САР удалось уничтожить крупный опорный пункт боевиков, заодно похоронив огромным взрывом значительный склад американского вооружения, заброшенного туда накануне сражения ЦРУ. Тогда сирийцы воспользовались особенностью "Метеорита" по полной. При длине в 90 метров детонационный шнур метеорита соединяется специальным электромеханическим замком: вся "верёвка" из взрывчатки с его помощью делится на несколько секций и позволяет при необходимости отключать и убирать ненужные участки. Это позволило рассчитывать дальность заброса с точностью до метра и разнести взрывом склад противотанковых ракет.

Однако наиболее зрелищным применение установки разминирования выдалось в боях за Дамаск в самом начале боевых действий. Тогда сирийская армия при поддержке ВКС России смогла остановить наступление боевиков и отбросить их на окраины столицы, обрушив на наступавшие силы несколько крупных зданий.

УР-77 в Мариуполе

УР-77 активно применялся Российской армией на всём первом этапе специальной военной операции. "Метеорит" побывал и в Мариуполе, где принимал участие в окружении завода им. Ильича и терриконов "Азовстали", а также активно применялся Российской армией при освобождении Рубежного. Там произошёл один из самых зрелищных эпизодов с этой техникой: занятое украинской армией здание едва не обрушилось после мощного взрыва.

Американские аналитики, подробно разбиравшие не только этот эпизод, но и применение "Метеорита" в целом, пришли к ошибочному выводу, что в УР-77 Российская армия может использовать "неизвестный тип особо мощной взрывчатки". На самом деле заряды "Метеорита" делятся на три категории.

Первый и наименее мощный — ТГАФ-25. Это взрывчатая смесь из нескольких компонентов, которые больше похожи на детский пластилин с едва уловимым запахом канифоли для пайки. Это наиболее крупный по длине детонационный шнур — его использование позволяет пробить безопасный коридор длиной до 100 метров при массе взрывчатки в 41 килограмм.

Второй и средний по мощности — это заряд УЗ-67. Этот боеприпас считается особенно сильным — внутри такого шнура уже 665 килограммов тротила. Как и ТГАФ-25, его можно "поделить" на секции, а можно после включения специального режима "отправить за шиворот" противнику, как и случилось при зачистке Рубежного силами Российской армии.

Если цель защищена и находится на глубине, то применяется третий тип взрывчатки — вещество под названием ПВВ-7. От двух других зарядов его отличает повышенная дальность детонационного шнура (до 500 метров) и повышенная мощность — внутри оболочки находится 725 килограммов взрывчатки. Этого достаточно не просто для обрушения отдельно стоящего здания, а для сноса целого промышленного квартала.

УР-77 "Метеорит". Инфографика © LIFE

Почему ВСУ опасаются встреч с "Метеоритом"

Уничтожить "Змея Горыныча" непросто. В машине всего два члена экипажа — механик-водитель и оператор установки разминирования, однако группа сопровождения комплекса может насчитывать до нескольких десятков человек и двух-трёх танков. К тому же построен УР-77 "Метеорит" на базе бронированной САУ "Гвоздика", поэтому пробить его даже крупнокалиберным вооружением невероятно тяжело. Кроме того, "Метеорит" комплектуется сразу двумя детонационными шнурами — они уложены в задней части бронированного корпуса и позволяют делать два выстрела с возможностью попадания в одно и то же место.

"Метеорит" долгое время находился на вооружении ВСУ, однако все исправные образцы украинская армия успела потерять сразу после 2014 года — значительная часть этой техники использовалась не по назначению и была захвачена как трофей донецкими и луганскими ополченцами, а некоторые подразделения разминирования ВСУ были уничтожены при попытке прорвать окружение в Донецком аэропорту, Иловайском и Дебальцевском котлах.

Установка разминирования УР-77 "Змей Горыныч". Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Прямых аналогов у "Метеорита" нет. Единственный комплекс разминирования, который работает по схожему принципу, имеется на вооружении армии США и называется М58 MICLIC. Правда, взрывчатки в нём нет и работает он примитивно: на конце метательного заряда есть специальная металлическая болванка, которой выстреливают в сторону цели. Затем специальная лебёдка сматывает шнур, техника продвигается вперёд, и всё повторяется снова.

Особый страх у ВСУ применение "Метеорита" вызывает в том случае, если оружие используется в паре с другим смертоносным комплексом — тяжёлым реактивным огнемётом "Солнцепёк". Две тяжёлые машины в умелых руках способны устроить огненную карусель: применение ТОС позволяет уничтожить живую силу противника, а тех, кто сумел сбежать и спрятаться в здании, "добивает" УР-77. По некоторым данным, заменить "Метеорит" сможет только одна машина — перспективный боевой робот "Штурм", в боекомплект которого, по имеющимся сведениям, будет входить "система дистанционного разминирования местности". Если разработчики техники выберут именно такую конфигурацию, то помимо большого количества взрывчатки на борту "Змей Горыныч" получит крупнокалиберное артиллерийское орудие и несколько вспомогательных систем, повышающих его точность и эффективность.

Фото © Shutterstock Зарядом какой мощности УР-77 может "сложить" крупное здание? 0 Наименее мощным Средним по мощности Самым мощным Любым

Авторы Сергей Андреев