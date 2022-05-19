Почему США встревожены резким отказом военных спутников над Украиной Оглавление Боевые лазеры Лазер "Пересвет" и секретный "Задира" Спутниковые снимки Украины и "Операция Z" Starlink на Украине Единственным каналом получения данных для Пентагона и ВСУ остаются коммерческие системы, однако вскоре могут "погаснуть" и они. 72810 72810 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Боевые лазеры

18 мая вице-премьер правительства и куратор российской оборонной промышленности Юрий Борисов заявил, что в российские войска уже серийно поставляется боевой лазерный комплекс "Пересвет". По словам вице-премьера, лазер может выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тыс. километров. Подобные технологии ранее считались невозможными. Значительное количество экспериментов в этой области вели две сверхдержавы мира.

В США некоторое время были активны сразу несколько подобных программ. Одной из самых перспективных считались опытно-конструкторские работы по теме "летающего лазера" YAL-1 на базе самолёта Boeing 747. В итоге на программу высокоэнергетического оружия для перехвата боевых блоков баллистических ракет потратили 12 млрд долларов, а работы завершились безрезультатно.

В СССР пошли другим путём. Мало кто знает, но именно макет боевого лазерного комплекса "Скиф-ДМ", или "Изделие 17Ф19ДМ", более известное как "Полюс", был первым "пассажиром" сверхтяжёлой ракеты "Энергия" ещё в 1987 году. Как и у современного противоспутникового оружия, его принцип был основан на поражении оптических элементов спутников противника — визоров и линз. Второй, более дешёвый и простой проект в этом направлении, — химический лазер А-60 на базе транспортного самолёта Ил-76.

Лазер "Пересвет" и секретный "Задира"

О работах над боевым лазерным комплексом "Пересвет" впервые сообщил президент России Владимир Путин. Точный состав оборудования внутри комплекса не раскрывается, однако известно, что "Пересвет" представляет собой высокоэнергетический лазер в мобильном исполнении: в нескольких секциях располагаются генератор и система поддержания боевой готовности, излучатель и система наблюдения. По некоторым данным, комплекс эффективен против всех средств наблюдения, включая высотные беспилотные аппараты RQ-4 Global Hawk, а также большинство космических аппаратов американской системы видовой разведки IMINT. К ней, по некоторым данным, периодически подключают и коммерческие структуры. Самый известный пример — компания MAXAR, которая снабжает разведданными в высоком разрешении американских военных. Два других участника этой программы известны чуть хуже, однако на компании Planet Labs и SkyBox приходятся самые высокотехнологичные аппараты.

Лазерный комплекс "Пересвет". Фото © Wikipedia

Ещё в 2014 году с помощью сложной оптической схемы, сверхчувствительных матриц и программной обработки Skybox смогли добиться выдающихся характеристик. С высоты 600 км их аппараты могут снимать поверхность планеты с детализацией около 1 метра, при этом речь не только про фото, но и про видео. Проект оказался настолько впечатляющим, что всю компанию выкупил IT-гигант Google, а спутники легли в основу системы наблюдения Terra Bella. Другая компания — Planet Labs — получила первый "шпионский грант" ещё в 2016 году, и с тех пор именно коммерческие структуры шпионили за самыми важными объектами вероятного противника, в том числе и в России.

Как раз на такие средства разведки рассчитаны возможности лазера "Пересвет". Принцип действия оружия не раскрывается, однако известно, что предыдущие комплексы, проектировавшиеся в СССР и России, могли работать в нескольких режимах. Два самых главных — режим "локального воздействия" на конкретный аппарат, пролетающий над запретной зоной, а также режим "сплошного поражения", когда над определённой зоной (квадратом в несколько сотен километров) ставится так называемая лазерная завеса.

Спутниковые снимки Украины и "Операция Z"

Подробных данных о боевом развёртывании комплексов "Пересвет" в ходе специальной военной операции на Украине нет, однако в начале марта издание Wired сообщило, что американские спутники "испытывают трудности" в работе при пролёте над приграничными областями России и Украины. По данным Wired, разведывательное управление Минобороны США вообще не смогло получить никаких снимков нужной местности до начала боевых действий, а передовые подразделения российских войск на территории Украины заметили из космоса лишь спустя несколько часов после начала "Операции Z". Почему это произошло, не уточняют ни гражданские аналитики, ни представители Пентагона.

А 28 февраля, через 4 дня после начала СВО на Украине, "отвалились" спутники Google. Компании даже пришлось выпускать заявление, в котором пользователям сообщалось о "временном отключении" обновлений для снимков в районах сосредоточения и движения российских войск. Всего, по данным профессора Техасского университета Тодда Хамфриса, над Украиной после начала СВО Российской армией было размещено не менее 50 различных спутников видовой, оптико-электронной и радиотехнической разведки Synthetic Aperture Radar (SAR).

Вид со спутника на "Азовсталь". Фото © Getty Images / Maxar Technologies

Любопытно, что боевое охранение таких объектов, как лазер "Пересвет", осуществляют не только войска радиоэлектронной борьбы и подразделения ПВО, но и полноценные боевые лазеры "Задира". Этот комплекс разработали в Российском федеральном ядерном центре (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове. Мощность оружия не раскрывается, однако, по некоторым данным, нескольких секунд излучения достаточно, чтобы "разрезать" небольшой разведывательный беспилотник на две части.

Starlink на Украине

По некоторым данным, у американских и украинских военных возникло сразу несколько серьёзных проблем.

Во-первых, значительная часть оборудования спутников видовой разведки США "вышла из строя" в первые несколько дней проведения специальной операции на Украине. Причин, по которым это произошло, в США не раскрывают, равно как и в России не делают заявлений на тему боевого применения лазеров "Пересвет", способных выжигать мощную оптику спутников на орбитах высотой до 1500 километров.

Во-вторых, передача данных со спутников WorldView-2 компании Maxar Technologies на украинские космические аппараты была затруднена, поскольку последние, как оказалось, не предназначены для такого объёма информации. Перегрузка данными привела к тому, что значительная часть телекоммуникационных спутников просто вышла из строя. Восстановить их функционал в данный момент не представляется возможным, поэтому космические аппараты просто болтаются на орбите как мусор.

Именно по этой причине на арену экстренно вывели Илона Маска. Спутники связи Starlink, ранее протестированные на военных учениях армии США и стратегического командования, оказались наиболее удобным каналом для передачи данных. Если бы не сеть передачи данных, которую развернула на орбите компания SpaceX, ВСУ лишились бы всех разведданных — и собственных, и переданных им американской разведкой.

Фото © Bill Ingalls / NASA via Getty Images В чём причина отказов американских спутников над Украиной? 0 Русские включили лазер Русские включили РЭБ Русские включили хакеров Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев