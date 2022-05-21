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Опубликовано 21 мая 2022, 10:35

Точный удар: Минобороны показало видео пуска ракеты "Калибр" по объектам ВСУ с фрегата в Чёрном море

Старт был осуществлён в светлое время суток. Снаряд попал по назначенной наземной цели на территории Незалежной, отметили в оборонном ведомстве.

Пуск ракеты "Калибр" с борта фрегата ЧФ. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

Российская армия с фрегата в Чёрном море нанесла удар крылатой ракетой "Калибр" по объектам военной инфраструктуры ВСУ в ходе "Операции Z". Кадры пуска показали в Минобороны России.

"Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Чёрного моря выполнил пуск крылатой ракетой "Калибр" по назначенной наземной цели", — говорится в сообщении ведомства.

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На кадрах демонстрируется корабельная ракетная установка, выполняющая пуск ракеты.

А ранее генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Херсонской области. Также, по его словам, в воздухе было сбито 14 беспилотников Незалежной над населёнными пунктами Донецкой и Луганской народных республик и Харьковской области.

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Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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