Точный удар: Минобороны показало видео пуска ракеты "Калибр" по объектам ВСУ с фрегата в Чёрном море

Старт был осуществлён в светлое время суток. Снаряд попал по назначенной наземной цели на территории Незалежной, отметили в оборонном ведомстве.

Пуск ракеты "Калибр" с борта фрегата ЧФ. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ

Российская армия с фрегата в Чёрном море нанесла удар крылатой ракетой "Калибр" по объектам военной инфраструктуры ВСУ в ходе "Операции Z". Кадры пуска показали в Минобороны России.

"Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Чёрного моря выполнил пуск крылатой ракетой "Калибр" по назначенной наземной цели", — говорится в сообщении ведомства.

На кадрах демонстрируется корабельная ракетная установка, выполняющая пуск ракеты.