Точный удар: Минобороны показало видео пуска ракеты "Калибр" по объектам ВСУ с фрегата в Чёрном море
Старт был осуществлён в светлое время суток. Снаряд попал по назначенной наземной цели на территории Незалежной, отметили в оборонном ведомстве.
Пуск ракеты "Калибр" с борта фрегата ЧФ. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ
Российская армия с фрегата в Чёрном море нанесла удар крылатой ракетой "Калибр" по объектам военной инфраструктуры ВСУ в ходе "Операции Z". Кадры пуска показали в Минобороны России.
"Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Чёрного моря выполнил пуск крылатой ракетой "Калибр" по назначенной наземной цели", — говорится в сообщении ведомства.
На кадрах демонстрируется корабельная ракетная установка, выполняющая пуск ракеты.
А ранее генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Херсонской области. Также, по его словам, в воздухе было сбито 14 беспилотников Незалежной над населёнными пунктами Донецкой и Луганской народных республик и Харьковской области.
Пресс-служба Минобороны РФ