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Опубликовано 21 мая 2022, 10:02
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"Мурашки по коже": Раненому офицеру в ДНР передали письма и рисунки от школьников из Подмосковья

Письма раненому военнослужащему от детей из Подмосковья. Скрин из видео © Телеканал "360"

Письма раненому военнослужащему от детей из Подмосковья. Скрин из видео © Телеканал "360"

Военнослужащий с позывным Скорпион служил в 11-м полку, заключил уже восьмой контракт. В госпиталь он попал после осколочного ранения на передовой под Новомихайловкой.

Раненый офицер Александр, находящийся в Донецкой больнице, стал одним из тех, кто получил письма с рисунками и пожеланиями от детей из Подмосковья, отправленные в рамках акции "Доброе дело". Мужчина признался, что от такого подарка у него "мурашки по коже", передаёт телеканал "360".

"Мурашки по коже. Большой поклон. Спасибо большое. Это дорогой подарок", — сказал он.

Военнослужащий с позывным Скорпион служил в 11-м полку, заключил восьмой контракт — за его плечами уже восемь лет службы. В госпиталь он попал после осколочного ранения на передовой под Новомихайловкой. Говорить об обстоятельствах его получения мужчина не захотел, отметив, что "было и было". Сейчас он настроен оптимистично и ждёт скорейшего выздоровления, чтобы снова оказаться в строю.

"Ничего, выздоровеем. Спасибо врачу, Юрию Юрьевичу. Осколок достали, самочувствие нормальное. Надеюсь, скоро вернуться в строй", — заключил боец.

Школьники из Петербурга передали письма российским военным, участвующим в "Операции Z"
Школьники из Петербурга передали письма российским военным, участвующим в "Операции Z"

Ранее Лайф писал, что воспитанники казачьего кадетского отряда "Кречет" из Челябинской области передали письма-треугольники защитникам Донбасса. В составе различных воинских формирований вместе с солдатами Российской армии на Украине воюет около четырёх тысяч представителей казачьих обществ и организаций РФ.

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Григорий Воронцов
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