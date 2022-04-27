Казачата из Челябинской области передали письма-треугольники защитникам Донбасса

В составе различных воинских формирований вместе с солдатами Российской армии на Украине воюют порядка четырёх тысяч представителей казачьих обществ и организаций России.

Воспитанники казачьего кадетского отряда "Кречет" посетили Патриотический сквер с боевой бронетехникой в Магнитогорске.

Во время экскурсии атаман хутора "Агаповский" второго отдела Оренбургского казачьего войска Станислав Зайцев рассказал ребятам о подвигах казаков времён Великой Отечественной войны и участии современных казачьих батальонов в ходе специальной военной операции на Украине.

Фото © vk.com / Оренбургское войсковое казачье общество

Казачата внимательно рассмотрели технику. Особенно им запомнилась разведывательная машина-амфибия. В ответ они передали атаману свои письма-треугольники для солдат и офицеров, которые сегодня сражаются за освобождение жителей Донбасса и Украины от неонацистов. Казаки Оренбургского войскового казачьего общества передадут письма бойцам на передовую вместе с гуманитарной помощью.