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Опубликовано 27 апреля 2022, 12:21

Казачата из Челябинской области передали письма-треугольники защитникам Донбасса

Фото © vk.com / Оренбургское войсковое казачье общество

Фото © vk.com / Оренбургское войсковое казачье общество

В составе различных воинских формирований вместе с солдатами Российской армии на Украине воюют порядка четырёх тысяч представителей казачьих обществ и организаций России.

Воспитанники казачьего кадетского отряда "Кречет" посетили Патриотический сквер с боевой бронетехникой в Магнитогорске.

Во время экскурсии атаман хутора "Агаповский" второго отдела Оренбургского казачьего войска Станислав Зайцев рассказал ребятам о подвигах казаков времён Великой Отечественной войны и участии современных казачьих батальонов в ходе специальной военной операции на Украине.

Фото © vk.com / Оренбургское войсковое казачье общество

Фото © vk.com / Оренбургское войсковое казачье общество

Казачата внимательно рассмотрели технику. Особенно им запомнилась разведывательная машина-амфибия. В ответ они передали атаману свои письма-треугольники для солдат и офицеров, которые сегодня сражаются за освобождение жителей Донбасса и Украины от неонацистов. Казаки Оренбургского войскового казачьего общества передадут письма бойцам на передовую вместе с гуманитарной помощью.

Кубанский казак сбил из пулемёта украинский беспилотник в Донбассе
Кубанский казак сбил из пулемёта украинский беспилотник в Донбассе

Напомним, в составе различных воинских формирований вместе с солдатами Российской армии на Украине воюют порядка четырёх тысяч казаков из всех казачьих обществ и организаций России. В их числе представители полка им. атамана Платова, Кубанского батальона им. атамана Чепеги и 1-го Крымского, а также казаки из подразделений "Дон" и "Таврида".

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Алексей Берковиц
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