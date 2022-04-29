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Регион
Опубликовано 29 апреля 2022, 13:01

Школьники из Петербурга передали письма российским военным, участвующим в "Операции Z"

Их отправят на передовую к военнослужащим ВС РФ уже в ближайшую неделю. Помочь с доставкой обещает парк "Патриот".

Школьники Санкт-Петербурга пишут письма российским военным, участвующим в "Операции Z". Их доставят адресатам в зону боевых действий уже в майские праздники вместе с гуманитарным грузом для жителей Донбасса. Организатором акции "Напиши письмо солдату" совместно с Правительством Санкт-Петербурга выступил парк "Патриот" Западного военного округа.

"Сегодня гуманитарные грузы для мирных жителей, подарки и слова поддержки нашим воинам, участвующим в специальной военной операции, идут со всей страны. И наш город не исключение", рассказал газете "Петербургский дневник" руководитель парка Андрей Кононов.

Он добавил, что "Патриот" регулярно отправляет помощь населению Донбасса. Уже отправлено четыре груза общим весом около восьми тонн. В основном это лекарства, продукты, предметы гигиены — то, что наиболее востребовано сейчас.

Восьмилетняя Даша, написавшая письмо русскому солдату, лично отнесла его в полевой госпиталь
Восьмилетняя Даша, написавшая письмо русскому солдату, лично отнесла его в полевой госпиталь

Ранее Лайф писал, что воспитанники казачьего кадетского отряда "Кречет" из Челябинской области передали письма-треугольники защитникам Донбасса. В составе различных воинских формирований вместе с солдатами Российской армии на Украине воюют около четырёх тысяч представителей казачьих обществ и организаций России.

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Татьяна Миссуми
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