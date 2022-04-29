Школьники из Петербурга передали письма российским военным, участвующим в "Операции Z"

Их отправят на передовую к военнослужащим ВС РФ уже в ближайшую неделю. Помочь с доставкой обещает парк "Патриот".

Школьники Санкт-Петербурга пишут письма российским военным, участвующим в "Операции Z". Их доставят адресатам в зону боевых действий уже в майские праздники вместе с гуманитарным грузом для жителей Донбасса. Организатором акции "Напиши письмо солдату" совместно с Правительством Санкт-Петербурга выступил парк "Патриот" Западного военного округа.

"Сегодня гуманитарные грузы для мирных жителей, подарки и слова поддержки нашим воинам, участвующим в специальной военной операции, идут со всей страны. И наш город не исключение", — рассказал газете "Петербургский дневник" руководитель парка Андрей Кононов.

Он добавил, что "Патриот" регулярно отправляет помощь населению Донбасса. Уже отправлено четыре груза общим весом около восьми тонн. В основном это лекарства, продукты, предметы гигиены — то, что наиболее востребовано сейчас.