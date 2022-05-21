Эксперт Шурыгин сравнил идеологию "Азова" с дивизией СС
Этот полк стал вершиной украинской военной машины, ведь отбор туда был особым, просто так оказаться в его рядах было невозможно, уточнил специалист.
Эксперт Шурыгин — об украинском националистическом полку "Азов". Видео © LIFE
Военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире шоу "Дайте сказать!" объяснил, что из себя представляет националистический полк "Азов", и заметил, что его представители выбрали себе идеологию нацистской дивизии СС.
"Мы покончили с полком "Азов". Что такое полк "Азов"? Это не просто элита украинских вооружённых сил. <…> Это в какой-то степени культ. Почему? Потому что "Азов" в своё время породил даже целое движение", — сказал эксперт.
В какой-то степени для Украины этот полк стал лайт-версией немецкой дивизии СС, добавил Шурыгин. Элита "Азова" стала практически вершиной того, что смогла создать украинская военная машина, ведь туда был особый отбор, просто так оказаться в нём возможности не было.
В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" о ходе спецоперации Владислав Шурыгин также рассказал, остались ли на Украине похожие на "Азов" по классу и численности батальоны и как простые украинцы относятся к тому, что их военные массово сдаются в плен. Смотрите по ссылке.
Ранее Лайф сообщал, что территория завода "Азовсталь" в Мариуполе, где находились в том числе представители "Азова", была полностью освобождена. По данным Минобороны РФ, с 16 мая сдалось в плен 2439 украинских военных. Накануне же последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината.
Кадр из видео © LIFE