Эксперт Шурыгин сравнил идеологию "Азова" с дивизией СС

Этот полк стал вершиной украинской военной машины, ведь отбор туда был особым, просто так оказаться в его рядах было невозможно, уточнил специалист.

Эксперт Шурыгин — об украинском националистическом полку "Азов". Видео © LIFE

Военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире шоу "Дайте сказать!" объяснил, что из себя представляет националистический полк "Азов", и заметил, что его представители выбрали себе идеологию нацистской дивизии СС.

"Мы покончили с полком "Азов". Что такое полк "Азов"? Это не просто элита украинских вооружённых сил. <…> Это в какой-то степени культ. Почему? Потому что "Азов" в своё время породил даже целое движение", — сказал эксперт.

В какой-то степени для Украины этот полк стал лайт-версией немецкой дивизии СС, добавил Шурыгин. Элита "Азова" стала практически вершиной того, что смогла создать украинская военная машина, ведь туда был особый отбор, просто так оказаться в нём возможности не было.