Сенатор Джабаров — об освобождении "Азовстали": Наступает переломный момент спецоперации

По его словам, РФ продолжит выполнять задачи, допуская минимум потерь со стороны ВС или мирного населения Украины. А следствию предстоит установить личности бойцов, совершивших преступления.

Теперь, когда российские военные полностью освободили "Азовсталь" в Мариуполе от украинских боевиков, наступает определённый перелом в "Операции Z" в Незалежной. Об этом в беседе с Лайфом заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Мы сохранили жизни наших людей. Не стали штурмовать — заблокировали. Сейчас, я думаю, наступает определённый очень хороший перелом нашей военной операции", — сказал он.

Джабаров отметил, что рад за жителей Мариуполя, освободившихся от "нацистской власти", а также военных РФ, которые вместе с Народной милицией ДНР зачистили "Азовсталь". Россия продолжит действовать согласно задачам, которые озвучил президент страны Владимир Путин. И речь идёт не о скорости достижения целей, добавил парламентарий, а о том, чтобы выполнять необходимые действия с минимальными потерями со стороны личного состава ВС РФ и мирного населения Украины. Именно такой была задача с первого дня спецоперации.

Парламентарий напомнил, что уже сейчас идёт следствие против украинских бойцов, возбуждены уголовные дела по преступлениям военных. По словам Джабарова, сейчас правоохранители будут устанавливать личности тех, кто попал на камеры во время совершения правонарушений.

"В зависимости от этого, скорее всего, будет произведено следствие и суд. Никакой саморасправы не будет. Я думаю, что каждого совершившего преступления ждёт правильный суд", — заключил он.