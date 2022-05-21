Глава Минфина Украины призвал Японию передать все российские активы Киеву

По словам министра, эти средства должны пойти на восстановление Незалежной. Таким образом, считает он, российские власти "заплатят цену".

Токио должен передать все замороженные в Японии российские активы Киеву. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в беседе с газетой Nikkei.

"Надеюсь, они могут быть направлены на восстановление Украины", — сказал он.

По словам министра, речь идёт как о замороженных Банком Японии средствах ЦБ РФ, так и активах частных лиц. В этой связи Марченко "направляет сигнал" Токио. Министр подчеркнул, что российские власти должны "заплатить цену восстановления" за решение проведения спецоперации.

"Необходимо политическое решение. Это задача непростая", — добавил он.

Марченко при этом отметил, что украинское правительство продолжит работать со странами "Большой семёрки" в этом направлении. По данным газеты, возможность изъятия замороженных активов России будет обсуждаться на саммите G7 в июне.