Латиноамериканский корреспондент, выступая на конференции, посвящённой положению в Незалежной, рассказал, кто финансирует британскую фирму, распространяющую ложь.

Скриншот экрана с кадром видеоконференции, посвящённой положению на Украине. Фото © Federación de Periodistas del Perú

США и НАТО финансируют ложную информацию о российской спецоперации на Украине, распространяемую западными СМИ, заявил журналист Рикардо Санчес Серра. Выступая на конференции, посвящённой положению в Незалежной, он отметил, что жителям западного полушария "промыли мозги" фейками и искажением, люди теперь не могут отличить обман от истины. Корреспондент рассказал, что Запад закрывает для мира "русские" новости, чтобы "не знать другую сторону истории".

"Оказалось, что здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа. Разрушения в Донбассе приписали России, а на самом деле в них попала украинская ракета "Точка-У". Говорили, что танк, раздавивший машину, российский, а оказалось, что украинский", — публикует выступление Серры сайт Федерации журналистов Перу (Federación de Periodistas del Perú).

Журналист рассказал об участии в боевых действиях на стороне Киева целых неонацистских батальонов. По его словам, боевики из этих формирований совершают преступления против мирного населения. Серра напомнил, что они "прячутся в школах, торговых центрах, больницах и домах престарелых", боясь открытых столкновений с российскими военными. Многие люди поверили репортажам европейских СМИ, которые сообщали о бомбардировках украинских городов ВС РФ, а оказалось, что журналисты показывали кадры из компьютерной игры. За подобным освещением ситуации стоят крупные западные игроки, уверен эксперт.

"Большая часть антироссийской пропаганды исходит от влиятельной английской маркетинговой компании PR Network, которая снабжает западные СМИ контентом против России и в пользу Киева. Компанию финансируют НАТО и США", — заявил Серра.

Он отметил, что всё это делается для того, чтобы породить "зверскую, шизофреническую и истерическую русофобию". А между тем, говорит журналист, просто "Россия хотела, чтобы они уважали её безопасность, но никто не давал ей гарантий". Украина, которая "уже была вооружена до зубов США и НАТО, намеренно решила бомбить Донбасс, в результате чего тысячи людей погибли и 60 000 беженцев бегут в Россию", сказал Серра. А в качестве примера он напомнил, что Вашингтон и Североатлантический альянс "сделали в Афганистане, в Ираке, в Ливии, при бомбардировке Белграда".