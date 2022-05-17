Пленный боец ВСУ рассказал, как азовцы насиловали женщин и выжигали на их телах свастику

В Незалежной занимаются сильнейшей пропагандой и распространяют множество фейков, поэтому "при помощи патриотических лозунгов, алкоголя и всего прочего они будут воевать", добавил солдат.

Пленный украинский пограничник Александр Червяков рассказал о бесчинствах националистов из батальонов "Азов" и "Айдар". Видео © Минобороны РФ

Пленный украинский пограничник Александр Червяков рассказал о бесчинствах националистов из батальонов "Азов" и "Айдар". По его словам, из-за безжалостного отношения к людям их боялись даже силовики. Видео распространило Министерство обороны РФ.

"У них шевроны, на них есть свастика — немецкая, на каждом из них. Поэтому сразу было видно, что это члены батальона "Азов" или "Айдар". Это люди, которые восемь лет убивали и грабили, и какое к ним может быть отношение? Для них взять и выпустить рожок в толпу — как нам друг на друга посмотреть. Их все боялись", — объяснил Червяков.

По словам Александра, многие украинские военные, в том числе и его сослуживцы, ушли — не захотели воевать. Говоря о Северодонецке, он напомнил, что город был полностью уничтожен одной украинской армией. Как объяснил боец, в Незалежной занимаются сильнейшей пропагандой и распространяют множество фейков, поэтому "при помощи патриотических лозунгов, алкоголя и всего прочего остальные будут воевать".

Стимулировали националистов алкоголем и лёгкими наркотиками, которые были разрешены, продолжил военный. По его словам, нацисты из "Азова" и "Айдара" не щадили даже детей, а женщин они насиловали и выжигали на их телах свастику.