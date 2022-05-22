Командир батареи ВС РФ рассказал об ударах из пушек "Гиацинт-С" по отдалённым позициям ВСУ

В бою используется самоходная пушка 2С5 "Гиацинт-С" калибром 152 миллиметра, которая может вести огонь на дальность до 28,5 километров, отметил Нева.

Командир батареи ВС РФ с позывным Нева рассказал о работе российских артиллеристов, которые задействованы в Луганcкой Народной Республике, по отдалённым позициям украинских войск у линии фронта.

"Работаем с самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" калибром 152 миллиметра. Преимущество данного вооружения заключается в том, что она может вести огонь на дальность до 28,5 километров", — отметил он.

Такие арторудия сейчас активно используются в Донбассе и могут нанести точечный удар по позициям противника, который находится на расстоянии около 25 километров от непосредственной линии фронта. Причём цель можно поразить одним снарядом, подчеркнул военный.

Нева также рассказал, что украинские силовики пытаются использовать беспилотные летательные аппараты, чтобы выявить и отразить удары артиллерии, однако у ВС РФ на этот случай выработан чёткий алгоритм действий. Он отметил, что после каждого огневого налёта, а также при обнаружении беспилотников происходит смена огневой позиции.