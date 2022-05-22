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Регион
Опубликовано 22 мая 2022, 08:46
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Российские ПВО сбили в воздухе 11 украинских беспилотников

Также перехвачено два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

Российские ПВО за сутки сбили в воздухе 11 украинских беспилотников, всего с момента начала спецоперации на Украине — 977. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как уточнили в ведомстве, летательные аппараты уничтожены в районах таких населённых пунктов, как Курахово, Гусельское, Попасная, Чернобаевка Херсонской области, Русская Лозовая, Казачья Лопань, Низшее, Малая Камышеваха и Петровское Харьковской области. Также в районах Каменки и Букино Харьковской области перехвачено два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

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Ранее Минобороны РФ сообщил, что ВСУ расстреляли мирных жителей в Николаевке ради провокации в СМИ. По данным ведомства, эти действия снимали журналисты New York Times и украинских СМИ, чтобы распространить сообщения о "бесчинствах" со стороны ВС РФ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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