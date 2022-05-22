Российские ПВО сбили в воздухе 11 украинских беспилотников

Также перехвачено два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

Российские ПВО за сутки сбили в воздухе 11 украинских беспилотников, всего с момента начала спецоперации на Украине — 977. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как уточнили в ведомстве, летательные аппараты уничтожены в районах таких населённых пунктов, как Курахово, Гусельское, Попасная, Чернобаевка Херсонской области, Русская Лозовая, Казачья Лопань, Низшее, Малая Камышеваха и Петровское Харьковской области. Также в районах Каменки и Букино Харьковской области перехвачено два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".