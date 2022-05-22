Авиация РФ уничтожила три пункта управления и склад боеприпасов ВСУ
Удары нанесены также по 26 районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника.
Российская авиация за сутки уничтожила три пункта управления и склад с боеприпасами ВСУ в ходе "Операции Z", сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе населённого пункта Красный Лиман", — уточнил генерал-майор.
Всего в результате ударов российской авиации за сутки было уничтожено более 210 националистов, а также выведено из строя 38 единиц боевой техники ВСУ.
Ранее Минобороны РФ показало видео пуска ракеты "Калибр" по объектам ВСУ с фрегата в Чёрном море. Старт был осуществлён в светлое время суток. Снаряд попал по назначенной наземной цели на территории Незалежной, отметили в оборонном ведомстве.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ