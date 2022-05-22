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Опубликовано 22 мая 2022, 08:25

Росгвардия ликвидировала опорный пункт ВСУ в Луганской области

В релизе ведомства подчеркнули, что в ходе воздушной разведки в одном из районов сотрудники обнаружили пикап и группу пехоты в укрытии.

Росгвардия уничтожила опорный пункт украинских солдат под Луганском, убито до 20 человек, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ходе воздушной разведки в одном из районов росгвардейцы обнаружили пикап и группу пехоты в укрытии. Противник, по их словам, планировал нанести артиллерийский удар.

"Огневой взвод Росгвардии упредил возможную атаку и уничтожил миномётным огнём опорный пункт взвода противника до 20 человек личного состава и пикап", — уточнили в ведомстве.

Росгвардия уничтожила четыре неразорвавшиеся ракеты РСЗО "Ураган" в Харьковской области
Росгвардия уничтожила четыре неразорвавшиеся ракеты РСЗО "Ураган" в Харьковской области

Ранее Лайф писал, что спецназ Росгвардии уничтожил бронегруппу ВСУ в Харьковской области. В какой-то момент российским военным пришлось отвлечь огонь противника на себя, чтобы в дело вступила артиллерия.

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ТАСС / АР / Andrew Marienko

Виктория Дитрих
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