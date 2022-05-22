Росгвардия ликвидировала опорный пункт ВСУ в Луганской области
В релизе ведомства подчеркнули, что в ходе воздушной разведки в одном из районов сотрудники обнаружили пикап и группу пехоты в укрытии.
Росгвардия уничтожила опорный пункт украинских солдат под Луганском, убито до 20 человек, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В ходе воздушной разведки в одном из районов росгвардейцы обнаружили пикап и группу пехоты в укрытии. Противник, по их словам, планировал нанести артиллерийский удар.
"Огневой взвод Росгвардии упредил возможную атаку и уничтожил миномётным огнём опорный пункт взвода противника — до 20 человек личного состава и пикап", — уточнили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что спецназ Росгвардии уничтожил бронегруппу ВСУ в Харьковской области. В какой-то момент российским военным пришлось отвлечь огонь противника на себя, чтобы в дело вступила артиллерия.
ТАСС / АР / Andrew Marienko