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Опубликовано 19 мая 2022, 13:05

Росгвардия уничтожила четыре неразорвавшиеся ракеты РСЗО "Ураган" в Харьковской области

Как отметили в ведомстве, боеприпасы ликвидированы накладным зарядом с использованием более 3 килограммов тротила.

Военнослужащие Росгвардии уничтожили четыре неразорвавшиеся ракеты РСЗО "Ураган" в Харьковской области. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

"В Харьковской области спецназовцы Росгвардии после проведения инженерной разведки обнаружили 4 неразорвавшиеся ракеты РСЗО "Ураган". Опасная находка уничтожена накладным зарядом с использованием более 3 кг тротила", — сказано в сообщении.

Как заявили в Росгвардии, после сообщения от местных жителей о лежащем на одной из улиц неразорвавшемся снаряде РСЗО "Град" инженеры ведомства также уничтожили его с соблюдением всех мер безопасности.

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Ранее Лайф писал, что спецназ Росгвардии уничтожил бронегруппу ВСУ в Харьковской области. В какой-то момент российским военным пришлось отвлечь огонь противника на себя, чтобы в дело вступила артиллерия.

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Никита Осипов
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