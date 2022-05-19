Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что сейчас данные знаки узнаваемы и положительно принимаются солдатами и гражданами РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Ответ Минобороны РФ на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина. Фото © Telegram / Депутат Ступин

Министерство обороны Российской Федерации не считает буквы Z и V официальными воинскими символами. Об этом ведомство заявило в ответе на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина.

"Данные знаки (буквы Z и V. — Прим. Лайфа) не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки", — сказано в документе.

Вместе с тем подчёркивается, что сейчас эти знаки узнаваемы и положительно принимаются военнослужащими и гражданами Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик. Комментируя ответ Минобороны РФ, Ступин выразил надежду, что заявление ведомства "поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении отношения к буквам иностранных алфавитов".