ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 мая 2022, 11:37
7310

Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что сейчас данные знаки узнаваемы и положительно принимаются солдатами и гражданами РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Ответ Минобороны РФ на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина. Фото © Telegram / Депутат Ступин

Ответ Минобороны РФ на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина. Фото © Telegram / Депутат Ступин

Министерство обороны Российской Федерации не считает буквы Z и V официальными воинскими символами. Об этом ведомство заявило в ответе на запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина.

"Данные знаки (буквы Z и V. — Прим. Лайфа) не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки", — сказано в документе.

Вместе с тем подчёркивается, что сейчас эти знаки узнаваемы и положительно принимаются военнослужащими и гражданами Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик. Комментируя ответ Минобороны РФ, Ступин выразил надежду, что заявление ведомства "поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении отношения к буквам иностранных алфавитов".

Итальянский сенатор попал под шквал критики за пост в Twitter с выделенной буквой Z
Итальянский сенатор попал под шквал критики за пост в Twitter с выделенной буквой Z

Ранее Лайф писал, что депутат Рады Железняк сообщил о принятии закона, запрещающего символы Z и V. Эти латинские буквы нанесены на военной технике, используемой Вооружёнными силами России в ходе специальной операции, проводимой на территории Незалежной.

BannerImage

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar