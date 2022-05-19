В Кремле не знают деталей предложенного Италией плана по Украине

При этом, как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва приветствует участие всех, кто способствует урегулированию ситуации в Незалежной.

Кремль пока не знает деталей плана мирного урегулирования ситуации на Украине, предложенного Италией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы, к сожалению, не знаем деталей этого плана. Я не могу сказать, мне неизвестно, доводилось ли это как-то по дипломатическим каналам", — сказал он журналистам.

По словам Пескова, в Кремле о подобном плане узнали в том числе из СМИ, поэтому более предметных комментариев дать не могут. При этом он приветствовал участие всех, кто может способствовать урегулированию украинской ситуации.

"Никто не отвергает такие искренние усилия", — добавил Песков.

Как ранее сообщила газета Repubblica, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал 18 мая генсеку ООН Антониу Гутерришу поэтапный план мирного урегулирования ситуации на Украине. Он подразумевает прекращение огня и заканчивается договором по "оспариваемым территориям" и общим многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе, подготовленным МИД Италии при участии главы правительства.