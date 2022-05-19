Замглавы МИД Руденко: РФ вернётся к переговорам, если Киев выразит готовность
Заместитель министра напомнил, что диалог был прерван по инициативе украинской стороны, а не российской.
Москва даст положительный ответ, если Киев выразит готовность вернуться за стол переговоров. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
"Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили украинские наши партнёры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что замглавы МИД Руденко обвинил Киев в попытках "размыть" уже достигнутые договорённости с РФ. При этом неконструктивная позиция Незалежной не способствует организации встречи Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы, отметил дипломат.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ