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Опубликовано 19 мая 2022, 08:31
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МВД России объявило в розыск командиров "Азова" Величко и Немичева

Националисты являются уроженцами украинского города Харькова. Оба разыскиваются по уголовной статье, указывается в соответствующей базе МВД, но не уточняется, по какой именно.

МВД России объявило в розыск командиров украинского националистического батальона "Азов" Сергея Величко и Константина Немичева. Такие данные приводятся в соответствующей ведомственной базе.

Согласно опубликованной информации, националисты являются уроженцами украинского города Харькова. Оба разыскиваются по уголовной статье, однако в базе не уточняется, по какой именно.

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Как сообщал Лайф в начале апреля, СК РФ установил причастность Величко и Немичева к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных в Харьковской области. Националисты заочно привлечены в качестве обвиняемых в совершении преступления.

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VK / Министерство внутренних дел РФ

Евгения Колесникова
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