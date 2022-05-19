МВД России объявило в розыск командиров "Азова" Величко и Немичева
Националисты являются уроженцами украинского города Харькова. Оба разыскиваются по уголовной статье, указывается в соответствующей базе МВД, но не уточняется, по какой именно.
МВД России объявило в розыск командиров украинского националистического батальона "Азов" Сергея Величко и Константина Немичева. Такие данные приводятся в соответствующей ведомственной базе.
Согласно опубликованной информации, националисты являются уроженцами украинского города Харькова. Оба разыскиваются по уголовной статье, однако в базе не уточняется, по какой именно.
Как сообщал Лайф в начале апреля, СК РФ установил причастность Величко и Немичева к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных в Харьковской области. Националисты заочно привлечены в качестве обвиняемых в совершении преступления.