МВД России объявило в розыск командиров "Азова" Величко и Немичева

Националисты являются уроженцами украинского города Харькова. Оба разыскиваются по уголовной статье, указывается в соответствующей базе МВД, но не уточняется, по какой именно.

МВД России объявило в розыск командиров украинского националистического батальона "Азов" Сергея Величко и Константина Немичева. Такие данные приводятся в соответствующей ведомственной базе.

Согласно опубликованной информации, националисты являются уроженцами украинского города Харькова. Оба разыскиваются по уголовной статье, однако в базе не уточняется, по какой именно.