Суд в Ростове изберёт меру пресечения замкомандира подразделения "Айдар"

Злоумышленник подозревается в участии в вооружённом формировании, не предусмотренном законодательством, в целях, противоречащих интересам РФ.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону изберёт меру пресечения заместителю командира подразделения националистического батальона "Айдар" Денису Мурыге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным объединённой пресс-службы судов области, инстанция рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Мурыге, который подозревается в преступлении по статье "Участие в вооружённом формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооружённом формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ".