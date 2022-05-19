ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 мая 2022, 09:51
3650

Суд в Ростове изберёт меру пресечения замкомандира подразделения "Айдар"

Злоумышленник подозревается в участии в вооружённом формировании, не предусмотренном законодательством, в целях, противоречащих интересам РФ.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону изберёт меру пресечения заместителю командира подразделения националистического батальона "Айдар" Денису Мурыге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным объединённой пресс-службы судов области, инстанция рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Мурыге, который подозревается в преступлении по статье "Участие в вооружённом формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооружённом формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ".

Экс-боевик "Айдара" рассказал о мародёрстве нацбатальона в Донбассе
Экс-боевик "Айдара" рассказал о мародёрстве нацбатальона в Донбассе

Ранее Минобороны показало видео сдачи в плен украинских националистов с "Азовстали". По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, за сутки в плен сдался 771 боевик. На кадрах видно, что российские военнослужащие проверяют документы у вышедших, многие из которых травмированы. Позднее на автобусах бойцы покинули Мариуполь.

BannerImage

Pixabay

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar