Эрдоган: Анкара уже сообщила странам НАТО, что скажет "нет" вступлению Финляндии и Швеции

Турция не собирается совершать "одну и ту же ошибку дважды", поэтому будет продолжать гнуть политику в этом отношении решительно, подчеркнул лидер республики на встрече с представителями молодёжи.

"Мы не хотим совершать одну и ту же ошибку дважды. Поэтому будем продолжать нашу политику в этом отношении решительно. Мы заявили нашим партнёрам, что скажем "нет" членству Швеции и Финляндии в НАТО. Будем продолжать наш путь в этом же направлении", — сказал Эрдоган в беседе с молодёжью, слова из его выступления опубликованы на его странице в "Твиттере".