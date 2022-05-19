Эрдоган: Анкара уже сообщила странам НАТО, что скажет "нет" вступлению Финляндии и Швеции
Турция не собирается совершать "одну и ту же ошибку дважды", поэтому будет продолжать гнуть политику в этом отношении решительно, подчеркнул лидер республики на встрече с представителями молодёжи.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже проинформировала членов Североатлантического альянса, что скажет "нет" вступлению Швеции и Финляндии в военный блок.
"Мы не хотим совершать одну и ту же ошибку дважды. Поэтому будем продолжать нашу политику в этом отношении решительно. Мы заявили нашим партнёрам, что скажем "нет" членству Швеции и Финляндии в НАТО. Будем продолжать наш путь в этом же направлении", — сказал Эрдоган в беседе с молодёжью, слова из его выступления опубликованы на его странице в "Твиттере".
Лайф ранее сообщал, что Анкара призвала заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, сославшись на то, что страны поддерживают Рабочую партию Курдистана. Стокгольму и Хельсинки нужно пересмотреть своё отношение к "террористам", сказал турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Однако его ультиматум был отвергнут. Тогда Анкара поставила перед США условия в обмен на своё согласие включить новых участников в НАТО. Американская сторона ответа пока не дала. И теперь власти Турции заблокировали начало рассмотрения заявок Финляндии и Швеции.