Военные РФ нашли оставленный ВСУ укрепрайон, построенный несколько лет назад
Весь комплекс расположен на главенствующей высоте и нацелен вниз, на дома простых жителей, хотя перед селом есть позиция, которая находится ближе к российско-украинской границе.
Покинутый укрепрайон ВСУ. Видео © Телеканал "Звезда"
Российские военные нашли оставленный без боя укрепрайон Вооружённых сил Украины, явно построенный задолго до начала спецоперации. Подробнее о нём рассказал корреспондент телеканала "Звезда".
На территории укрепления созданы специальные огневые позиции для танков, а оборонительная система, которая в сумме насчитывает около десяти километров траншей и окопов, рассчитана на пехотный батальон. Всё это расположено возле стратегически важного железнодорожного узла и было построено несколько лет назад.
"Довольно-таки давно, потому что доски начали уже гнить и всё уже начало зарастать. Протяжённость — около десяти километров всех ходов, перекрытий и траншей", — рассказал российский военнослужащий.
Весь комплекс расположен на главенствующей высоте и нацелен вниз, на дома простых жителей, хотя перед селом есть позиция, которая находится ближе к российско-украинской границе.
"Сначала — дома мирных людей, и только потом — траншеи и подземные укрытия с бетонными стенами метровой толщины", — комментирует корреспондент телеканала.
Ранее Лайф рассказал, что бойцы подразделения ВСУ в Северодонецке отказались выполнять приказы Зеленского. Военные недовольны отсутствием тяжёлой техники, которая могла бы их прикрывать. Они заявили, что власти отправляют их на верную смерть.
Скрин из видео ТРК "Звезда"