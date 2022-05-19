Военные РФ нашли оставленный ВСУ укрепрайон, построенный несколько лет назад

Весь комплекс расположен на главенствующей высоте и нацелен вниз, на дома простых жителей, хотя перед селом есть позиция, которая находится ближе к российско-украинской границе.

Покинутый укрепрайон ВСУ. Видео © Телеканал "Звезда"

Российские военные нашли оставленный без боя укрепрайон Вооружённых сил Украины, явно построенный задолго до начала спецоперации. Подробнее о нём рассказал корреспондент телеканала "Звезда".

На территории укрепления созданы специальные огневые позиции для танков, а оборонительная система, которая в сумме насчитывает около десяти километров траншей и окопов, рассчитана на пехотный батальон. Всё это расположено возле стратегически важного железнодорожного узла и было построено несколько лет назад.

"Довольно-таки давно, потому что доски начали уже гнить и всё уже начало зарастать. Протяжённость — около десяти километров всех ходов, перекрытий и траншей", — рассказал российский военнослужащий.

Весь комплекс расположен на главенствующей высоте и нацелен вниз, на дома простых жителей, хотя перед селом есть позиция, которая находится ближе к российско-украинской границе.

"Сначала — дома мирных людей, и только потом — траншеи и подземные укрытия с бетонными стенами метровой толщины", — комментирует корреспондент телеканала.