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Регион
Опубликовано 19 мая 2022, 11:10

Песков: Будущее регионов Украины будет зависеть от воли их жителей

Представитель Кремля подчеркнул, что без определения людей, "как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может".

Будущее регионов Украины будет зависеть от воли их жителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на заявления некоторых российских политиков и чиновников о перспективах субъектов Незалежной.

"Все действия имеют свою предтечу, а предтечей любых действий в этом плане может быть исключительно выражение воли жителей этих регионов, этих районов (Украины. — Прим. Лайфа)", — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что без определения граждан, "как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может".

Песков: У Киева нет желания продолжать переговоры
Песков: У Киева нет желания продолжать переговоры

Ранее Лайф писал, что Песков назвал недопустимыми фейковые обвинения военных РФ в преступлениях на Украине. По его словам, Москва соответствующим образом относится к таким упрёкам, ведь уже было доказано российскими специалистами, что всё это вопиющие инсценировки.

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ТАСС / Александр Рюмин

Никита Осипов
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