Песков: Будущее регионов Украины будет зависеть от воли их жителей

Представитель Кремля подчеркнул, что без определения людей, "как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может".

Будущее регионов Украины будет зависеть от воли их жителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на заявления некоторых российских политиков и чиновников о перспективах субъектов Незалежной.

"Все действия имеют свою предтечу, а предтечей любых действий в этом плане может быть исключительно выражение воли жителей этих регионов, этих районов (Украины. — Прим. Лайфа)", — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что без определения граждан, "как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может".