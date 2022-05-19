Песков: Будущее регионов Украины будет зависеть от воли их жителей
Представитель Кремля подчеркнул, что без определения людей, "как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может".
Будущее регионов Украины будет зависеть от воли их жителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на заявления некоторых российских политиков и чиновников о перспективах субъектов Незалежной.
"Все действия имеют свою предтечу, а предтечей любых действий в этом плане может быть исключительно выражение воли жителей этих регионов, этих районов (Украины. — Прим. Лайфа)", — сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что без определения граждан, "как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может".
Ранее Лайф писал, что Песков назвал недопустимыми фейковые обвинения военных РФ в преступлениях на Украине. По его словам, Москва соответствующим образом относится к таким упрёкам, ведь уже было доказано российскими специалистами, что всё это вопиющие инсценировки.
ТАСС / Александр Рюмин