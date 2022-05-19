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Регион
Опубликовано 19 мая 2022, 10:55

Власти предложили жителям обстрелянного посёлка в Курской области временно уехать

Как сообщил губернатор региона, некоторые люди уже дали согласие, им помогут с размещением в комфортных условиях.

Жителям приграничного посёлка Тёткино в Курской области, который 19 мая был обстрелян со стороны Украины, предложили временно уехать. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Всем, кто пожелает временно покинуть посёлок, поможем с размещением в комфортных условиях. Некоторые жильцы пострадавших при обстреле домов уже дали согласие", — написал он.

Кроме того, Старовойт заверил, что ни один житель не останется с проблемами наедине.

Работают сапёры: На территорию спиртзавода в Курской области в ходе обстрела попало семь снарядов
Работают сапёры: На территорию спиртзавода в Курской области в ходе обстрела попало семь снарядов

Ранее Лайф писал, что один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины села Тёткино в Курской области. По словам губернатора региона, есть пострадавшие, им оказывается помощь. Также снаряды задели несколько домов.

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Telegram / Роман Старовойт

Никита Осипов
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