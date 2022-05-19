Власти предложили жителям обстрелянного посёлка в Курской области временно уехать
Как сообщил губернатор региона, некоторые люди уже дали согласие, им помогут с размещением в комфортных условиях.
Жителям приграничного посёлка Тёткино в Курской области, который 19 мая был обстрелян со стороны Украины, предложили временно уехать. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Всем, кто пожелает временно покинуть посёлок, поможем с размещением в комфортных условиях. Некоторые жильцы пострадавших при обстреле домов уже дали согласие", — написал он.
Кроме того, Старовойт заверил, что ни один житель не останется с проблемами наедине.
Ранее Лайф писал, что один человек погиб в результате обстрела со стороны Украины села Тёткино в Курской области. По словам губернатора региона, есть пострадавшие, им оказывается помощь. Также снаряды задели несколько домов.
Telegram / Роман Старовойт