Власти предложили жителям обстрелянного посёлка в Курской области временно уехать

Как сообщил губернатор региона, некоторые люди уже дали согласие, им помогут с размещением в комфортных условиях.

Жителям приграничного посёлка Тёткино в Курской области, который 19 мая был обстрелян со стороны Украины, предложили временно уехать. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Всем, кто пожелает временно покинуть посёлок, поможем с размещением в комфортных условиях. Некоторые жильцы пострадавших при обстреле домов уже дали согласие", — написал он.

Кроме того, Старовойт заверил, что ни один житель не останется с проблемами наедине.