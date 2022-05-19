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Регион
Опубликовано 19 мая 2022, 10:53
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В зону боевых действий в Донбассе отправились 350 казаков

Среди тех, кто прибудет на передовую, есть и офицеры, рассказал походный атаман Волжского войскового казачьего общества.

Представители Волжского, Оренбургского, Сибирского, Енисейского и Центрального войсковых казачьих обществ отправились в Донбасс в составе 15-го отряда "Барс". Всего на передовую прибудет 350 казаков.

"Казаки — сила организованная и умеющая воевать. Донбасс не пустое слово для казаков. Отдаём себе отчёт в том, что защищаем свои исторические земли", — сказал походный атаман одного из казачьих обществ Волжского войскового казачьего общества.

По его словам, среди отправившихся на передовую есть офицеры. Кроме того, казаки ежегодно проходят учения. На сегодняшний день участие в специальной военной операции на Украине принимают более пяти тысяч казаков Кубани, Крыма, Дона, Оренбурга, Сибири и центральной части России.

  • Фото © Предоставлено Лайфу
    Фото © Предоставлено Лайфу
  • Фото © Предоставлено Лайфу
    Фото © Предоставлено Лайфу
  • Фото © Предоставлено Лайфу
    Фото © Предоставлено Лайфу
  • Фото © Предоставлено Лайфу
    Фото © Предоставлено Лайфу
  • Фото © Предоставлено Лайфу
    Фото © Предоставлено Лайфу

Фото © Предоставлено Лайфу

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Предоставлено Лайфу

Артур Лапсаков
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