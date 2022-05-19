В зону боевых действий в Донбассе отправились 350 казаков

Среди тех, кто прибудет на передовую, есть и офицеры, рассказал походный атаман Волжского войскового казачьего общества.

Представители Волжского, Оренбургского, Сибирского, Енисейского и Центрального войсковых казачьих обществ отправились в Донбасс в составе 15-го отряда "Барс". Всего на передовую прибудет 350 казаков.

"Казаки — сила организованная и умеющая воевать. Донбасс не пустое слово для казаков. Отдаём себе отчёт в том, что защищаем свои исторические земли", — сказал походный атаман одного из казачьих обществ Волжского войскового казачьего общества.

По его словам, среди отправившихся на передовую есть офицеры. Кроме того, казаки ежегодно проходят учения. На сегодняшний день участие в специальной военной операции на Украине принимают более пяти тысяч казаков Кубани, Крыма, Дона, Оренбурга, Сибири и центральной части России.









