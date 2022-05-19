Эрдоган заявил, что не станет разрывать отношения с Путиным из-за событий на Украине

По словам политика, он намерен сохранить контакты как с российским лидером, так и с его коллегой Зеленским, в том числе для урегулирования разногласий.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не намерен разрывать отношения с российским коллегой Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине. Об этом он заявил в четверг на встрече с представителями турецкой молодёжи в Анкаре, передаёт ТАСС.

"Мы проводим сбалансированную политику в отношениях и с Россией, и с Украиной. У меня нет намерений разрывать связи ни с господином Путиным, ни с Зеленским", — сказал турецкий лидер.

Ранее Эрдоган также заявил, что Анкара официально проинформировала членов Североатлантического альянса, что скажет нет вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.