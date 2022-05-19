Эрдоган заявил, что не станет разрывать отношения с Путиным из-за событий на Украине
По словам политика, он намерен сохранить контакты как с российским лидером, так и с его коллегой Зеленским, в том числе для урегулирования разногласий.
Президент Турции Реджеп Эрдоган не намерен разрывать отношения с российским коллегой Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине. Об этом он заявил в четверг на встрече с представителями турецкой молодёжи в Анкаре, передаёт ТАСС.
"Мы проводим сбалансированную политику в отношениях и с Россией, и с Украиной. У меня нет намерений разрывать связи ни с господином Путиным, ни с Зеленским", — сказал турецкий лидер.
Ранее Эрдоган также заявил, что Анкара официально проинформировала членов Североатлантического альянса, что скажет нет вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предъявил претензии Турции из-за приёма российских туристов. В частности, он выразил недоумение по поводу решения Анкары организовывать отдельные рейсы для граждан России. Поставить Зеленского на место решили турецкие националисты. Они очень убедительно призвали украинского лидера использовать куда более уважительный тон по отношению к Турции и всем гражданам этой страны.