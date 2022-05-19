"Еды хватает наесться": Пленные с "Азовстали" рассказали, что условия содержания лучше, чем они ожидали
Сложившие оружие военные отметили отличное питание и хорошее к ним отношение со стороны российских солдат. У каждого имеется постельное бельё, одеяла и подушки.
Украинские военные с "Азовстали" рассказали об условиях их содержания. Видео © Минобороны РФ
Украинские военнопленные, вышедшие с территории завода "Азовсталь", рассказали об условиях содержания. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
"Условия содержания — более чем. Матрасы, одеяла есть, питание адекватное — хватает и наесться, и на всё остальное, условия хорошие", — поделился один из пленных.
С ним согласились и другие военные, отметив как отличное питание, так и хорошее отношение к ним с российской стороны. Что касается спальных мест, то постельное бельё, одеяла и подушки у каждого имеются. Пленный лейтенант медицинской службы поделился, что изначально совершенно не знал, чего ожидать, когда попадёт в плен.
"Ну, в принципе, то, что хотелось бы, и то, что получилось, — лучше, чем ожидалось. Нормально всё, хорошо, никаких замечаний", — подчеркнул хирург.
Он добавил, что российские военные по отношению к ним лояльны и адекватны, оскорблений нет. Кроме того, по его рассказам, раненых тоже вывезли с "Азовстали", им сделали перевязки.
Лайф напоминает, что первая группа украинских бойцов вышла с территории "Азовстали" 16 мая. Так, завод покинули десять военных с белыми флагами. Они оказались переговорщиками. По данным Минобороны РФ, тогда сдалось в плен 694 боевика. Всем раненым оказывается медицинская помощь. Как сообщили в военном ведомстве сегодня, 19 мая, с территории завода в плен сдался ещё 771 националист. Всего же с 16 мая сложили оружие 1730 боевиков, уточнили в МО РФ.
Кадр из видео Минобороны РФ