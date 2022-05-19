"Еды хватает наесться": Пленные с "Азовстали" рассказали, что условия содержания лучше, чем они ожидали

Сложившие оружие военные отметили отличное питание и хорошее к ним отношение со стороны российских солдат. У каждого имеется постельное бельё, одеяла и подушки.

Украинские военные с "Азовстали" рассказали об условиях их содержания. Видео © Минобороны РФ

Украинские военнопленные, вышедшие с территории завода "Азовсталь", рассказали об условиях содержания. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

"Условия содержания — более чем. Матрасы, одеяла есть, питание адекватное — хватает и наесться, и на всё остальное, условия хорошие", — поделился один из пленных.

С ним согласились и другие военные, отметив как отличное питание, так и хорошее отношение к ним с российской стороны. Что касается спальных мест, то постельное бельё, одеяла и подушки у каждого имеются. Пленный лейтенант медицинской службы поделился, что изначально совершенно не знал, чего ожидать, когда попадёт в плен.

"Ну, в принципе, то, что хотелось бы, и то, что получилось, — лучше, чем ожидалось. Нормально всё, хорошо, никаких замечаний", — подчеркнул хирург.