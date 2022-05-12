Терские казаки привезли лекарства и аппараты Илизарова в донецкую больницу

К гуманитарной миссии присоединились и другие общины. Они закупили для пациентов большое количество медицинских препаратов, капельницы, скальпели и другие расходные материалы.

Представители фонда Терского общества любителей казачьей старины приехали с гуманитарной миссией в Донецк. Казаки доставили в республиканский травматологический центр Минздрава ДНР оборудование, необходимое для лечения сложных переломов, и аппараты Илизарова. Кроме того, они привезли местным жителям и военным лекарственные препараты.







Обычно сотрудники фонда занимаются историческим просвещением и поддержкой казачьей культуры, однако, когда они услышали, что в ДНР не хватает медицинского оборудования, решили объявить сбор средств. Инициатива нашла большой отклик среди людей. Деньги приходили из разных регионов России и даже из-за границы. Средства для покупки пяти аппаратов Илизарова были собраны за два дня, на оставшуюся сумму казаки закупили шовный материал, а также обезболивающие и кровоостанавливающие средства, которые передали в медчасть. По словам директора фонда Олега Губенко, к гуманитарной миссии присоединились и другие общины.

"Казаки одного из хуторских обществ Предгорного района уже в пути успели передать помощь. Теперь у нашего фонда есть ещё одно большое и важное направление работы: медицинская благотворительность" — рассказал директор.

Члены Общины терских казаков Санкт-Петербурга и Ленинградской области прислали ДНР большое количество препаратов, капельницы, скальпели, одежду для медиков и другие расходные материалы. Терские казаки также передали военнослужащим республики письма от детей.