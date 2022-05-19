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Регион
Опубликовано 19 мая 2022, 10:40
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Народная милиция ЛНР: Тела украинских военных вынуждены эвакуировать общественники

Также этим занимаются сдавшиеся бойцы. При этом у всех погибших берут ДНК-материалы, чтобы в дальнейшем их родственники могли определить, где похоронен близкий человек.

Эвакуацией тел украинских военнослужащих вынуждены заниматься общественники, так как киевские власти никаких действий по этой части не предпринимают. Об этом во время стрима RT "Летучка" заявил официальный представитель силового ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко.

"У нас огромная проблема с телами украинских военнослужащих, которых несметное количество на поле боя. Их никто не забирает. <...> При поддержке общественников идёт эвакуация тел. Подобные действия не предпринимают со стороны Украины", — сказал он.

По словам Марочко, также сбором тел бойцов ВСУ занимаются их бывшие сослуживцы, которые ранее сложили оружие.

"И они в очередной раз убеждаются, что приняли правильное решение. Мы все люди православные, тело должно быть предано земле, а не растерзано дикими животными", — подчеркнул представитель ЛНР.

Также Марочко рассказал, что у всех погибших берут ДНК-материалы, чтобы в дальнейшем их родственники могли определить, где похоронен близкий человек.

Народная милиция ЛНР: ВСУ размещают огневые точки в жилых домах в районе Бахмута
Народная милиция ЛНР: ВСУ размещают огневые точки в жилых домах в районе Бахмута

Ранее Лайф рассказывал, что в ЛНР привлекли украинских военнопленных к сбору тел погибших сослуживцев. Так, сегодня под Рубежным забрали тела трёх солдат, обнаруженных в местах боёв. Бойцы сами изъявили желание помочь семьям в Незалежной в поиске их погибших родных.

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MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Григорий Воронцов
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