Песков: У Киева нет желания продолжать переговоры
Ранее стало известно, что Украина оставила без ответа российский проект мирного договора.
Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что переговоры с Украиной действительно не продвигаются.
"И мы действительно констатируем полное отсутствие желания у украинских переговорщиков продолжать процесс", — отметил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены украинской стороной. По словам российского лидера, в данный момент киевские власти не проявляют заинтересованности в серьёзном и конструктивном диалоге. Лайф также писал, что Украина оставила без ответа российский проект мирного договора и вышла из переговоров.
ТАСС / Александр Рюмин