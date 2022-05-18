ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 мая 2022, 09:50
3676

Песков: У Киева нет желания продолжать переговоры

Ранее стало известно, что Украина оставила без ответа российский проект мирного договора.

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что переговоры с Украиной действительно не продвигаются.

"И мы действительно констатируем полное отсутствие желания у украинских переговорщиков продолжать процесс", — отметил представитель Кремля.

Слуцкий заявил, что переговоры с Киевом не ведутся и немалый вклад в это внесли США
Слуцкий заявил, что переговоры с Киевом не ведутся и немалый вклад в это внесли США

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены украинской стороной. По словам российского лидера, в данный момент киевские власти не проявляют заинтересованности в серьёзном и конструктивном диалоге. Лайф также писал, что Украина оставила без ответа российский проект мирного договора и вышла из переговоров.

BannerImage

ТАСС / Александр Рюмин

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar