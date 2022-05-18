Пушилин: Нацистов с "Азовстали" ждёт трибунал

По мнению главы ДНР, военными преступниками должны считаться не только командиры боевиков, но и те, кто исполняет незаконные приказы, а также является носителем нацистской идеологии.

Судьбу украинских боевиков с мариупольского завода "Азовсталь" решит суд. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что на этот счёт существуют разные мнения, однако в Донбассе твёрдо уверены, что нацистских преступников должен ждать трибунал.

"Что касается военных преступников, а также тех, кто является националистами, то их судьбу, если они сложили оружие, должен решать суд... Если противник сложил оружие, то его дальнейшую судьбу решает суд, если это нацистский преступник, то это трибунал", — приводит слова Пушилина ДАН.