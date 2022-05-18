Пушилин: Нацистов с "Азовстали" ждёт трибунал
По мнению главы ДНР, военными преступниками должны считаться не только командиры боевиков, но и те, кто исполняет незаконные приказы, а также является носителем нацистской идеологии.
Судьбу украинских боевиков с мариупольского завода "Азовсталь" решит суд. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что на этот счёт существуют разные мнения, однако в Донбассе твёрдо уверены, что нацистских преступников должен ждать трибунал.
"Что касается военных преступников, а также тех, кто является националистами, то их судьбу, если они сложили оружие, должен решать суд... Если противник сложил оружие, то его дальнейшую судьбу решает суд, если это нацистский преступник, то это трибунал", — приводит слова Пушилина ДАН.
Глава ДНР отметил, что военными преступниками должны считаться не только командиры боевиков, но и те, кто исполняет незаконные приказы, а также является носителем нацистской идеологии.
Напомним, 16 мая десять украинских военных с белыми флагами вышли с территории "Азовстали". Они оказались переговорщиками. В Минобороны России подтвердили договорённость с военнослужащими о вывозе с комбината раненых. В районе предприятия был введён режим тишины и открыт гумкоридор, по которому вышла первая группа из 256 украинских военных. Всего с 16 мая сдалось в плен 959 украинских солдат и боевиков, в том числе 80 раненых.